AKP'nin uzantısı DAVA Almanya'da seçime girmeye hazırlanıyor

Almanya'da bir süredir AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile yakınlığı olduğu iddiasıyla eleştirilerin odağında olan DAVA (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) oluşumu Alman siyasetinde de etkin olmak için harekete geçiyor.







DW Türkçe'nin haberine göre DAVA Başkanı Teyfik Özcan, Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) açıklamasında "Öncelikle Avrupa Parlamentosu seçimlerine yoğunlaşmak ve be kadar seçmen potansiyelini harekete geçirebildiğimizi görmek istiyoruz" diye konuştu. Özcan sözlerini "Bunun ardından Almanya'da parti kurma işlemlerini tamamlamak istiyoruz. Şu anda, gelecek yıl yapılacak federal meclis seçimlerine katılabileceğimizi varsayıyoruz" diye sürdürdü.





"Erdoğan hükümeti ile bağlantımız yok"

Mevcut olumlu tepkiler doğrultusunda Avrupa Parlamentosu'nda temsil edileceklerinden "emin olduğunun" altını çizen Özcan, Erdoğan ve AKP ile bağlantılı oldukları iddialarını ise geri çevirdi. Özcan RND'ye açıklamasında, "Erdoğan hükümeti ile de diğer yabancı hükümetlerle de hiçbir bağlantımız yok" diye konuştu.





DAVA'nın şu anda bir siyasi birlik olduğunu belirten Özcan, "Ancak uzun önemli olarak DAVA'yı bir siyasi partiye dönüştürmeyi planlıyoruz" dedi. DAVA'nın Almanya azınlık olarak görülen seçmenlere yoğunlaşacağını ifade eden Özcan, "Almanya'da etnik veya dini azınlıklar arasında sayılan insanların potansiyelinin ne kadar büyük olabileceğini analiz ettik" şeklinde konuştu.





Alman siyasetçilerden tepkiler

Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde siyaset sahnesine çıkan DAVA oluşumu Alman siyasetçilerin eleştirilerine hedef oluyor.





SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, pazartesi günü yaptığı açıklamada öncelikle bu partinin Almanya'da dikkate alınabilecek duruma gelip gelmeyeceğinin beklenmesi gerektiğini söyledi.





Yeşiller Milletvekili Max Lucks ise DAVA'nın Almanya'daki aşırı sağcı AfD'nin "Türk versiyonu" olduğunu belirterek bu oluşumun hedefinin "kitle partileri tarafından temsil edilmediğini düşünen seçmenlere siyasi bir vatan vermek" olduğunu söyledi.





Uzmanlar şans vermiyor



Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Gökay Sofuoğlu ise DAVA ile ilgili değerlendirmesine "Paniğe gerek yok" açıklaması yaptı. Almanya Redaksiyon Ağı'na konuşan Sofuoğlu, "Yalnızca etnik kriterlere göre kurulan ve etnik sorunlara eğilen bir partinin sadece marjinal bir işlevi olabilir" dedi. Sofuoğlu, DAVA oluşumunun zaman içerisinde dağılacağı öngörüsünde bulundu.





Başkanlığını eski SPD üyesi Mehmet Teyfik Özcan'ın üstlendiği oluşum, Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine de üç ismin; avukat Fatih Zingal, doktor Ali İhsan Ünlü ve doktor Mustafa Yoldaş'ın aday gösterileceğini bildirmişti. Alman medyasında söz konusu isimlerin Erdoğan'a yakın isimler olduğu öne sürülüyor.





Bild gazetesinin haberinde, Hamburglu doktor Mustafa Yoldaş'ın 2010 yılında Almanya'da yasaklanana kadar Uluslararası İnsanî Yardım Teşkilatının (İHH) başkanlığını yürüttüğü ve hakkında, "Hamas'a ve Hamas'a yakın kuruluşlara destek" nedeniyle Alman İçişleri Bakanlığında dosya bulunduğu kaydedildi. Diğer kurucular Ali İhsan Ünlü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı ve aynı zamanda Almanya Federal Liyakat Nişanı sahibi. AP seçimleri için aday gösterilen diğer isim Fatih Zingal ise Solingen kentinde yaşayan ve eskiden SPD'ye üye olan bir avukat. Oluşumun başkanlığını üstlenen Mehmet Teyfik Özcan da eski SPD üyesi.