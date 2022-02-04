AKP'ye muhalif avukatların ofisinde dinleme ve takip cihazı bulundu

Ankara'da bazı avukatların ofislerinde dinleme ve takip cihazı bulunduğu ileri sürüldü. Cihazları kimin koyduğu ve dinlemeleri kimin yaptığı ise bilinmiyor. Avukatlar suç duyurusunda bulunmak istemedi. Ancak konuyu Türkiye Barolar Birliği'ne taşıdılar. Avukatların ortak özelliği ise muhalif kimlikte olmaları.





AVUKATLARA KARŞI CASUSLUK OPERASYONU





DW Türkçe'nin haberine göre Ankara'da 4 avukatın bürosunda dinleme cihazı bulunduğu öne sürüldü. 10 avukatın bilgisayarına da uzaktan erişimle izinsiz olarak giriş yapıldığı belirlendi. Olay avukatların adli bilişim uzmanı Avukat Levent Mazılıgüney'e başvurmasıyla ortaya çıktı.





Olayın detaylarıyla ilgili bilgi veren Mazılıgüney "Yaptığım incelemerde uzaktan erişim izi olduğunu değerlendirdiğim birçok bulguya rastladım. İzinsiz olarak uzaktan erişildiğinde bir bilgisayara, o bilgisayar aynı zamanda bir izleme ve dinleme cihazı haline dönebilmektedir. Fiziki olarak başka meslektaşlarımın ofislerinde araştırma yaptığımızda bir meslektaşımızın buvat kapağı içerisinde birinin elektrik kablo kanalı içinde birinin de çalışma masasının arkasındaki dolabında yine bir dinleme cihazı olduğunu tespit ettik. Bunları tutanak altına aldık" dedi.





AVUKATLAR SAVCILIĞA GİTMEK İSTEMEDİ





Ancak avukatlar suç duyurusunda bulunmak istemediler. Bunun üzerine avukat Mazılıgüney olayı Türkiye Barolar Birliği'ne taşıdı. Tedbir alınmasını talep etti.





Avukat ve müvekkil arasındaki görüşmeleri dinlemenin hiçbir şekilde yasal olmadığını ve delil özelliği bulunmadığını vurgulayan Mazılıgüney savunma hakkına ağır bir müdahale olduğunu belirtti. "Avukat-müvekkil görüşmeleri mutlak şekilde gizli kalması gereken görüşmelerdir. Bununla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat mevcuttur. Herhangi bir şekilde yasal süreçlerde kullanılamazlar. Bunun için de kim yapıyorsa yapıyor olsun bu dinlemelerin yasal kabul edilmesi mümkün değildir. Hukuka aykırıdır. Bu avukatların ortak özelliği malesef muhalif olmalarıdır. Hemen her kanattan, hemen her siyasi görüşten avukat mevcuttur." ifadelerini kullandı.













KİM, NEDEN DİNLEDİ?





Dinlemeleri kimin yaptığı henüz bilinmiyor. Türkiye'de dinlemeler dinlemeler hakim kararıyla adli ve önleme dinlemesi olarak iki şekilde yapılabiliyor. Önleme dinlemesi MİT, Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilebiliyor. Adli dinlemeler ise bir suç soruşturması kapsamında savcılıklar eliyle yürütülüyor. Önleme dinlemesinde elde edilen bilgiler dedil olarak kullanılamıyor. Adli dinlemelerde ise suç tespit edilmesi halinde savcılık dava açabiliyor.