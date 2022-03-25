Samanyolu Haber /Gündem / İslamcı mahalle başörtülülere yapılan polis şiddetine neden sessiz /25 Mart 2022 18:00

İslamcı mahalle başörtülülere yapılan polis şiddetine neden sessiz

Sosyal medyada sık sık mesajlar veren isimlerden İhsan Şenocak, Nurettin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca gibi isimler polis şiddeti ile ilgili neden sessiz ? Furkan Gönüllülerine Polis Şiddeti ve İslamcı Mahalleden Tavırlar

İslamcı Mahalle neden sessiz

İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk You Tube kanalında yeni yayınladığı videoda Furkan Vakfı Gönüllülerine yapılan polis şiddetini yorumladı. 

Özellikle AKP'ye yakın Din adamlarının sessizliğine dikkat çeken Öztürk Sosyal medyada sık sık mesajlar veren isimlerden  İhsan Şenocak, Nurettin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca gibi isimlerin tavırlarıyla ilgili örnekler verdi .


Öztürk videonun başında 'Çarşaflı kadını joplayan başörtülü polis fotoğrafını vicdanım sızlayarak kullandım. Çünkü belki de masumdu, mecbur kalmıştı. Belki de fena şartlandırılmıştı içinden gelerek yaptı. Ama ne olursa olsun dünkü mağdurlar bugünün zalimleri sözünün ikon fotoğrafı olmuştu.' dedi 
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