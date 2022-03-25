ABD ve AB Gaz Tedarikinde Anlaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von de Leyen ile bu yıl Avrupa’ya 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.
ABD, bu yıl Avrupa’ya 15 milyar, 2030 yılına kadar da her yıl yaklaşık 50 milyar metreküp LNG sağlamayı taahhüt etti. Rus doğalgazına bağımlılığın azaltılması için çalışmak üzere ABD-AB ortak çalışma grubu oluşturuldu.
NATO, G7 ve Avrupa Birliği zirvelerine katılmak üzere Brüksel’e gelen Başkan Joe Biden, dün NATO karargahında yapılan NATO Zirvesi ve G7 liderler zirvesine katıldı. Geceyi Brüksel’de geçiren Biden, bu sabah Amerika’nın Brüksel’deki büyükelçilik binasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile biraraya geldi. Biden ve von der Leyen, ortak bir basın açıklamasıyla, Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulması için ABD’nin Avrupa’ya doğalgaz tedariki konusunu sonuca bağladıklarını bildirdi.
2030’a kadar 50 milyar metreküp doğalgaz
Biden, ABD’nin bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz sağlamak için çalışacağını, 2030 yılına kadar da, her yıl 50 milyar metreküp LNG sağlayacaklarını kaydetti. Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığını azaltacak ortak bir strateji üzerinde anlaştıklarını dile getiren ABD Başkanı, "ABD ve AB olarak, doğalgazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" dedi.
Biden, ABD ve AB’nin, Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan "Enerji Güvenliği Görev Gücü" adında bir çalışma grubu kurulduğunu da açıkladı.
Görev gücünde Beyaz Saray'dan ve Avrupa Komisyonu'ndan birer temsilci olacak ve gruba, AB yürütme organı başkanlık edecek.
"Bu pahalı ama ahlaki bir seçim"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ortak açıklamada, Görev Gücü’nün ana hedeflerinin LNG arzını iklim hedefleri doğrultusunda çeşitlendirmek ve doğalgaz talebini azaltmak olduğunu belirtti.
AB Komisyonu Başkanı, AB’nin enerji arzını, Rusya'dan "güvenli tedarikçilere" doğru çeşitlendirmek istediklerini belirtti. AB, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 45’ini, Ukrayna'dan geçen Rus boru hatları aracılığıyla alıyor.
ABD’den gelecek LNG'nin Avrupa’ya biraz daha pahalıya mal olacağını vurgulayan von der Leyen, “Ancak bu ahlaki bir seçim. Rus gazına olan bağımlılığımızı azaltmalıyız” diye konuştu.
Von der Leyen, "ABD'nin bu yıl AB'ye az 15 milyar metreküp LNG sağlama taahhüdü bu yönde atılan büyük bir adımdır. Bu miktar Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçecek. Bu Rus gazının üçte birine tekabül ediyor. Artık doğru yoldayız” ifadelerini kullandı.
AB'nin doğalgaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40'la Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal etmişti. AB, önümüzki Kasım ayına ayına kadar AB’nin doğalgaz rezervlerini yüzde 26’dan yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor.
Transatlantik veri güvenliği anlaşması
AB ile "öngörülebilir ve güvenilir veri akışlarını mümkün kılacak" yeni bir transatlantik veri akışı çerçevesi üzerinde de prensipte anlaşma sağladıklarını açıklayan Başkan Biden, anlaşma ile veri güvenliğinin sağlanacağını kaydetti. Biden, "Bu yeni veri koruma çerçevesi ekonomide büyüme ve inovasyonu destekleyecek, firmalara yardımcı olacak" dedi.
Von der Leyen de ABD ile transatlantik veri akışı için yeni bir çerçeve üzerinde prensipte anlaşmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.