ABD ve AB Gaz Tedarikinde Anlaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von de Leyen ile bu yıl Avrupa’ya 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.





ABD, bu yıl Avrupa’ya 15 milyar, 2030 yılına kadar da her yıl yaklaşık 50 milyar metreküp LNG sağlamayı taahhüt etti. Rus doğalgazına bağımlılığın azaltılması için çalışmak üzere ABD-AB ortak çalışma grubu oluşturuldu.





NATO, G7 ve Avrupa Birliği zirvelerine katılmak üzere Brüksel’e gelen Başkan Joe Biden, dün NATO karargahında yapılan NATO Zirvesi ve G7 liderler zirvesine katıldı. Geceyi Brüksel’de geçiren Biden, bu sabah Amerika’nın Brüksel’deki büyükelçilik binasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile biraraya geldi. Biden ve von der Leyen, ortak bir basın açıklamasıyla, Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulması için ABD’nin Avrupa’ya doğalgaz tedariki konusunu sonuca bağladıklarını bildirdi.



