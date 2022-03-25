Yunanistan’dan savaş uçağı hamlesi: Fransa ile yeni anlaşma imzalandı

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır özellikle Ege'de, son dönemde de Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik sürerken, Atina yönetiminden yeni bir adım geldi.









Yunanistan, Türkiye ile yaşanan gerginliğin ardından ordu envanterini geliştirmeye yönelik hamlelerine devam ederken, dün Fransa’dan üç Belharra donanma fırkateyni ve altı ek Rafale savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.





Fransız savaş uçağı üreticisi yaptığı açıklamada, Rafale savaş uçaklarının Dassault Aviation tarafından Yunanistan’a satılacağını ve 2024 yazından itibaren teslim edileceğini belirtti.





Anlaşma, bir süredir kullanılmayan Yunan zırhlısı Averof’ta iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “Bu fırkateyn ve savaş uçağı alımıyla Yunanistan deniz ve hava kuvvetleri güçlendirilecek” dedi.





Geçen Eylül ayında Atina yönetimi, yaklaşık 3,30 milyar dolar değerinde üç fırkateyn daha satın alacaklarını açıklamıştı.





İki ülke arasında daha önce 24 Dassault yapımı Rafale savaş uçağı teslimi konusunda anlaşma yapılmıştı. Yunan milletvekilleri, Yunanistan ile Fransa arasında, dış tehdit durumunda iki ülkenin birbirine yardım etmesine izin verecek savunma anlaşmasını Ekim ayında onayladıklarını açıklamıştı.