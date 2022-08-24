Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bakın ne dedi?

ERKEN SEÇİM Mİ?





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, geçen pazar yapılan 6’lı masa toplantısı ve toplantının ardından yapılan “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi.Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Akşener önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre başkanlık divanının ana gündem maddesinde, 6’lı masanın son toplantısı vardı.Divanda, bildiri metnindeki ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı belirten maddesine başlık açıldı. Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı. Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.Toplantıda ayrıca seçimin erken mi zamanında mı yapılacağı, seçim güvenliği, Akşener’in saha çalışmaları, il ve ilçe gezileri de gündeme geldi. Parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı komisyonların önemine işaret edilirken 6’lı masanın “ortak sorunlar ortak sorumluluk” misyonuna dikkat çekildi.