Akşener: Boş zamanlarında İstanbul'da olanlar, bu şehri yönetemez

'2028 İKTİDAR HEDEFİ'





'MAKAM SAHİPLERİNİN KAYBETME KORKUSU KONUŞULUYOR'





'BOŞ ZAMANLARINDA İSTANBUL'DA OLANLAR BU ŞEHRİ YÖNETEMEZ'





İYİ Parti Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarının yer aldığı aday tanıtım ve proje lansman programı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.Salona İYİ Parti'nin kampanya sloganı olan "İstanbul için en iyisi" pankartları asıldı. Çeşitli ilçelerden gelen İYİ Partililer salonu selamladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener salona girerken "Atatürk'ün kızı" olarak anons edildi. Protokolle tek tek selamlaşan Akşener için İYİ Partililer "Gençliğin umudu Meral Akşener" sloganı attı."Bu şehri artık, amacı sadece İstanbullu’nun derdine derman olmak olanların yönetmesi gerekiyor" diyen Akşener, "Mesela; eli, Genel Merkezlerinde; gözü, başka mevkilerde; boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar; bu şehri yönetemez" dedi. Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu için oy istedi.Programda ilk konuşmayı yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun şunları söyledi: "Türkiye'nin içine sıkıştığı iki kutuplu siyaset düzenini bozarak üçüncü yol bayrağını açan genel başkanımızın izinde İstanbul'da başta Buğra Kavuncu olmak üzere İstanbul'u ve ilçelerini hak ettiği yerel yönetimlere kavuşturacak milli, ilkeli ve kararlı çalışkan adaylarımızla İstanbullu hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. 31 Mart yerelim seçimi sadece belediye başkanı seçeceğimiz bir seçim değildir. Büyük Türk milleti için yeni bir dönemin, yani hür ve müstakil İYİ Parti'nin 2028'deki iktidar yürüyüşü olacaktır."Coşkun'un ardından kürsüye çıkan Meral Akşener, "Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, hoş geldiniz. Adalar'a, Arnavutköy'e, Bakırköy'e, Başakşehir'e, Bayrampaşa'ya bu salondan selam olsun..." diğer ilçeleri de sayarak salondan selam iletti.Akşener, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Türk siyaseti maalesef, siyaset simsarlarının her şartta kazandığı milletimizin ise istismar edilip çırak çıkartıldığı bir kayıkçı düzenine sıkıştırılmış durumda. Geldiğimiz noktada maalesef milletimizin geleceği konuşulmuyor. Makam sahiplerinin kaybetme korkuları konuşuluyor. Kendilerinin varlığı ve yokluğu üzerinden Türk milletine gömlek biçmeye çalışanların ucuz yalanları konuşuluyor. Tarihimiz ve maneviyatımız her geçen gün daha da örselenirken, dedikodular havada uçuşurken milletin helal oylarını matematik hesabına indirgeyenler akıllarınca millet iradesine istikamet çiziyor."Akşener, kendi siyaset anlayışlarıyla ilgili konuşmasında şunları kaydetti: "İktidar demek şahsi ikbal demek değildir. Kazanmak demek de kirli pazarlıklarım 'al gülüm, ver gülüm'lerin peşinde koşmak değildir. Bizim için siyaset, milletin gösterdiği istikamete yürümek ve durmadan, dinlenmeden çalışmaktır. Gerektiği yerde de milletin sesini duyurmak için gür sesle bağırmaktır. İstanbul bugün ranta boğulan bir şehir. İstanbul'umuzda da sorunlar derinleşti. İnsanlarımız ötekileştirildi. Elbette bir şeyleri değiştirmeye çalışan oldu. Görüyoruz ki hala çözülemeyen bir çok sorun var. Hala yetersiz kalan bir çok hizmet var. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı. Artık iki ayağa yere sağlam basanların İstanbul'u yönetmesi gerekiyor. Bu şehri artık, aklı sadece İstanbul'da olanların yönetmesi gerekiyor. İlgisi ve odağı İstanbul'un sorunlarında olanların yönetmesi olanların gerekiyor. Mesela eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez."