İşte vize başvurusu yaparken en çok yapılan hatalar





- Yanlış kategori seçimi: Vize başvurusu yaparken, seyahat amacınıza uygun vize kategorisini seçtiğinizden emin olun. Yanlış kategori seçimi başvurunuzun reddedilmesine yol açabilir.

1. Öncelikle bir kısım heyecanlanıp kolay ulaşılabilir (e-devlet vs) evrakları erkenden hazırlıyor:

Fakat başvurudan en fazla 15 gün önce alınmış olması en ideali. Bu süreç içerisinde değişiklik olma ihtimalini düşünmemeleri için. E-devlet çıktılarını mutlaka ama mutlaka barkodlu seçin. Artık eski ve yeni stil evraklar farklı framelerde oluyor. Barkodlusunu seçin. Özellikle çalışma belgesinde seyahatin yeri, zamanı, kime niye verileceği ayrıntılı olarak yazmalı. Kurum sana izin verdiğini bu çalışma belgesine mutlaka eklemeli.

3. Uçak biletini mutlaka alın:

Gidiş ve dönüş net olsun. Multi istiyorsanız bile ilk vizenizde başka ülke planladığınızı söylemeyin veya bilet göstermeyin. Mümkünse ilk vizede başka ülke planlamayın. İlk giriş mutlaka vize aldığınız ülkeye olacak şekilde ayarlayın.

5. Maaş bordroları ve ek gelirleri mutlaka mühürlü, kaşeli, imzalı götürün:

Bir şey olmaz demeyin. Evet üçü aynı anda olacak. En hızlı alınan evraklar bunlar olduğu için en sona bırakılması mantıklı. Başvurudan hemen önce maaş aldıysanız bu elinizde olsun mesela. Ödenmemiş maaşın bordrosunu da götürmeyin. Her iş yeri farklı sonuçta çalışan insan, al al diye tutuşturan var…

6. Başvuru formunu okunur ve hatasız doldurun:

Pasaport bilgisi vs gibi resmî soruları kimlikte-pasaportta nasıl yazıyorsa birebir aynı şekilde doldurun.

7. Fotokopiler fotokopi ve kaliteli olsun fotoğraf çıktısı almayın:

Eğer pasaportun işlem görmüş sayfalarını istiyorlarsa hangi ülkenin son kaç yılın işlemini istediğine göre evrak götürün. Gereksiz evrak eklemeyin. Beraber seyahat edeceğiniz biri varsa ve Schengen’i varsa mutlaka pasaport fotokopisini ve önemli işlem görmüş sayfalarını ekleyip yanınızda götürün. Başvuru esnasından bu kişiyle seyahat edeceğinizi bildirin. Giriş işlemi varsa çıkış işlemi fotokopisini asla atlamayın. Önemli olan ülkeden çıkmış olmanız. Bu eski pasaportunuzdaysa aynı şekilde işleme tabii.

8. Banka hareketler dökümü belki de en titiz olunması gerekenler arasında:

Şüpheli giriş çıkışlar olmasın. Başvuruya yakın yüksek meblağ girişleri kesinlikle sorun. Yatır çek yapacaksanız npara gibi günlük yatırım hesabında hareketler olmadan para gösterebilirsiniz. Hatta birikim hesabının konsolosluğa verilmek üzere direkt cep şubeden oluşturulan e-imzalı yazısı var. Birikim göstermeden bakın mutlaka her ülkenin farklı bir günlük euro limiti oluyor. Asla altında kalmayın. mümkünse bol bol gösterin.

Schengen vize başvurusu yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Vize başvurularında yapılan hatalar seyahat planlarının aksamasına ve hatta vize reddine yol açabilir. Bu nedenle, vize başvurularında dikkatli olmak çok önemlidir.İndigo dergisinde yer alan habere göre, vize başvurularında sık yapılan hatalar ve bunları nasıl önleyebileceğinizle ilgili bazı ipuçları:Vize başvuru formunun tamamını dikkatlice doldurun ve tüm sorulara doğru ve eksiksiz cevaplar verin. Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun.Vize başvuru işlemi için gerekli belgeleri toplamak, düzenlemek ve teslim etmek çok önemlidir. Belgelerin tamamını hazırlamadan başvuru yapmayın ve gerekli belgelerin eksiksiz olduğundan emin olun.Vize başvurusu için uygun bir fotoğrafın hazırlanması gerekmektedir. Fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş, doğru boyutlarda ve uygun arka plana sahip olduğundan emin olun.Vize başvurusu yaparken pasaportunuzun geçerliliğinin süresi yeterli olmalıdır. Pasaportunuzun geçerli olduğundan emin olun ve gerektiğinde yenilemek için yeterli zamanınız olduğundan emin olun.Vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda ücretin iadesi mümkün değildir. Bu nedenle, vize ücreti gibi masrafları hesaba katarak bütçenizi planlayın.Vize başvuruları, genellikle konsoloslukların dikkatli bir şekilde incelediği karmaşık işlemlerdir. Bu nedenle, başvuru sürecine hazırlanmak için gerekli araştırmaları yapmak ve iyi bir hazırlık yapmak başvurunuzun olumlu sonuçlanma şansını artırabilir.Vize başvuruları, seyahat etmek isteyenler için önemli bir adımdır. Ancak, vize başvurusu yaparken sık yapılan hatalar, başvurunun reddedilmesine neden olabilir ve seyahat planlarını alt üst edebilir. Bu nedenle, vize başvurusu yaparken yapılacak hatalardan kaçınmak için dikkatli olunması gerekmektedir. İşte, vize başvurularında sık yapılan hatalar ve nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler:Vize başvurusu yaparken, başvuru formunu doldururken verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir. Hatta bazı ülkelerde, yanlış veya eksik bilgi vermek, başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, vize başvuru formunu doldurmadan önce, tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak gerekmektedir.Vize başvurusu için gerekli olan belgeler, ülkeden ülkeye değişebilir. Bazı ülkeler, belirli belgelerin aslını isteyebilirken, bazıları ise fotokopilerinin yeterli olduğunu belirtebilir. Bu nedenle, vize başvurusu yaparken, gerekli tüm belgelerin mevcut olduğundan emin olmak önemlidir.Vize başvuruları için belirli bir süre verilir. Bu süre içinde başvuru yapmak, başvurunun zamanında işleme alınmasını sağlar. Ancak, bazı başvuru sahipleri son dakika başvurusu yaparak, başvurularının reddedilmesine neden olabilirler. Bu nedenle, vize başvurusu yaparken, mümkün olan en erken tarihte başvuru yapmak önemlidir.Vize başvurusu yaparken, pasaportun güncel ve geçerli olduğundan emin olmak gerekmektedir. Aksi takdirde, başvuru reddedilebilir veya gecikmeye neden olabilir. Pasaportun vize başvurusu yapmadan önce en az altı ay geçerli olduğundan emin olmak önemlidir.Bazı ülkeler, ziyaretçilerin seyahatleri için yeterli miktarda para olduğunu kanıtlamalarını isteyebilirler. Bu nedenle, vize başvurusu yaparken, finansal durumunuzu kanıtlayacak belgeleri sunmak önemlidir. Bu belgeler arasında banka hesap hareketleri, maaş bordroları ve kredi kartı ekstreleri bulunabilir.Yurtdışı seyahatleri için vize süreci, seyahat edeceğiniz ülkenin vize politikalarına ve sizin hangi ülke vatandaşı olduğunuza göre değişebilir. Ancak genel olarak, vize süreci şu adımları içerir:İlk adım vize başvurusu yapmaktır. Bu adımda, seyahat etmek istediğiniz ülkenin konsolosluğuna veya büyükelçiliğine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında pasaport, seyahat planı, finansal durum belgesi ve seyahat amacınıza göre belgeler yer alabilir.Başvuru değerlendirmesi: Vize başvurunuz, konsolosluk veya büyükelçilik tarafından incelenecektir. Bu aşamada, başvuru belgelerinizin doğruluğu ve tamamlığı kontrol edilir. Ayrıca, seyahat amacınız, maddi durumunuz, önceki seyahat tecrübeleriniz ve ülkeye geri dönme niyetiniz gibi faktörler de değerlendirilir.Başvurunuz, konsolosluk veya büyükelçilik tarafından onaylanabilir veya reddedilebilir. Onay durumunda, vizeniz pasaportunuza yapıştırılacaktır. Reddetme durumunda ise, başvuru belgeleriniz ve vize ücreti iade edilir.Vizeniz onaylandıktan sonra, seyahat tarihleriniz arasında seyahat edebilirsiniz. Ancak, bazı ülkeler seyahat ederken de ek belgeler veya işlemler gerektirebilir. Bu nedenle, seyahat etmeden önce seyahat ettiğiniz ülkenin vize politikalarını ve gerekli tüm belgeleri kontrol etmeniz önemli.- Vize başvurularında bu hataların yapılmaması için dikkatli olunmalı ve gerekli hazırlıkların yapıldığından emin olunmalıdır. Ayrıca, seyahat amacınıza uygun vize kategorisini seçtiğinizden ve tüm gerekli belgeleri teslim ettiğinizden emin olun.- Unutmayın ki, her ülkenin vize politikaları farklıdır ve vize süreci karmaşık olabilir. Bu nedenle, seyahat planlarınızdan önce seyahat etmek istediğiniz ülkenin konsolosluk veya büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almanız önerilir.şüpheli durumlarda rezervasyon kodunu kontrol ediyorlar. Gerçekten bütçenize uygun ve ulaşım araçlarına yakın yerlerden bakın. Booking.com çıktılarını pc’den alın. Konuk isimleri mutlaka yazsın. İsimsiz rezervasyon kesinlikle vermeyin. (konuk ekle seçeneği var)Tamamen turistik olduğuna, ülkeyi aşırı merak ettiğinize inandırın. Böyle bir tatili yapmak her zaman istiyordum gibi gibi... Maaşlarınız ve seyahat tarihleri bu dilekçede mutlaka isterler asla yalan dolan ve hataya yer vermeyin. Dikçe yazmayı bilmiyorsanız internetten bakın. Tarih, imza, noktalama gibi şeylere dikkat edin.Bir gün önce başlasın en erken bir gün sonra bitsin. İmzalı kaşeli isteyen var direkt online kabul eden var.