Özgür Özel: 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama...

BİR PARTİNİN ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARINA VEFA GÖSTERMEK ONLARIN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPMAKLA OLUR





Bugün 18 Şubat. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi tanıtmak adına hep birlikte huzurunuzdayız. Türkiye’yi yeniden tek yumruk yapacak, yeniden birlikte bir direnişe bir şahlanışa tek bir kişinin bir partinin çıkarıyla değil tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yönetilebilecek olduğuna inandıracak bir birliktelik için bizleri görevlendirdi. Partimize hizmet etmiş bütün genel başkanlarımı, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve buradaki genel başkanlarımı minnetle selamlıyorum. Siyasette vefa tartışmaları oluyor zaman zaman, hepimiz kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyoruz ama bu salona hatırlatmak istediğim bir şey var. Bir partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek onların partisini iktidar yapmakla olur.

3, 5, 10 MEMNUNİYETSİZ ARKADAŞIMIZ...





Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarıyla görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var.

BELEDİYELERİ HALKIN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU KURUMLAR HALİNE GETİRMEK İÇİN YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ





Niye kazanmak zorundayız. Çünkü bizim evine ekmek götüremeyenlere borcumuz var. Çünkü bizim ülkeyi terk etmek zorunda kalan gençlere borcumuz var. isteyenlere borcumuz var. Atanamayan öğretmenlere, açlık sınırında yaşayanlara, açıkta bırakılan depremzedelere borcumuz var. Bunun için çalışmak zorundayız. Bir yola çıkıyoruz, liyakatli kadının gücünün gençliğin enerjisinin hakim olduğu kadrolarımızda şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için daha fazla sosyal yardımı daha adil ulaştırmak için, gençlerimize daha sosyal alanlar oluşturmak için, belediyeleri halkın söz sahibi olduğu kurumlar haline getirmek için yeni bir yola çıkıyoruz.

ERDOĞAN'IN KALBİNDE TAŞ VAR, İNSAF YOK





(Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı konuşmayla ilgili) Açıkça netçe şunu söyledi 'Hatay mağdur oldu çünkü belediyesi bizde değildir' dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım bu söze söyleyecek söz bulamadım çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan dolayı cezalandıracak gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı. Onun kalbinde taş var, kalbinde vicdan, insaf yok. Ancak onun karşısında Hatay’ı da Türkiye’yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu öğrenecek.

'İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE' SLOGANI





Bu sloganla ilgili son günlerde önemli bir gündem var. Diyorlar ki, bir parti 'Üç hafta önce adayımız kullandı', bir parti '10 gün önce billboard giydirdik.' O arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum. İşimiz Gücümüz Bursa sitesine bir baksınlar, İşimiz Gücümüz Sivas sitesine bir baksınlar. Bu isimlerin başvuru hakları 2 ay önce alındı. 9 Ocak'ta başvurusunu yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa 'İşimiz Gücümüz Türkiye' diyen arkadaşlarımızın CHP'nin kurumsal kimliğine saygı duymasını diliyoruz.

'TÜRKİYE İTTİFAKI'





Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın adı Türkiye İttifakı. 5 yıl önce CHP'nin içinde bulunduğu ittifak, bugün aynı isimle seçimle girmiyor. Bu ittifak ortaklarımız verdiği, bizim de saygı duyduğumuz bir karar. Muhalefete muhalefetin iktidara yaradığını biliyoruz. Gücümüzü aldığımız, yetkimizi aldığımız hizmetleri yaptıklarımız değişmedi. O günden bugüne yeni oy kullanacak seçmenimiz var, hepsi genç.. Geçen seçimde Saray'a itiraz edenler yine buradalar, gelecek seçimde israf bitsin tasarruf olsun diyenler yine buradalar, geçen seçimdeki iyi insanlar yine buradalar. Kimse CHP'nin seçime ittifaksız girdiğini zannetmesin. Bu ittifakın adı 'Türkiye İttifakı'dır.

CHP’nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda başladı.Salona CHP’nin kampanya sloganı “İşimiz gücümüz Türkiye”, “Gücümüzü milletinizden güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz” pankartları asıldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona kadın belediye başkanları ile giriş yaparak tribünleri selamladı. Özel’in salonu selamlaması sırasında Zülfü Livaneli’nin “Merhaba” şarkısı çalındı.Özel'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu: