Samanyolu Haber /Gündem / Akşener’den İBB’ye ‘terör teftişi’ne tepki: Uyarmadı demeyin /27 Aralık 2021 13:29

Akşener’den İBB’ye ‘terör teftişi’ne tepki: Uyarmadı demeyin

İBB’ye yönelik ‘terör teftişi’ne tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, “Bu millet milli iradeye el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘terör teftişi’ne tepki gösterdi. Akşener, “Bu millet milli iradeye el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın” dedi.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:


Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin.

Türkiye huzursuzluktan bıktı. Türkiye, bu millet gerilimden bıktı. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar.

Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin.
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