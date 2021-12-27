70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

‘Ortaya Karışık’ isimli bir Youtube kanalının uzattığı mikrofona konuşan 70 yaşında işportacılık yapan yaşlı kadın AKP’ye verdi veriştirdi.





AKP’nin yeni ekonomi modelini eleştiren yaşlı kadın “Çin modeliymiş; Çin’in yüzde 80’i devletin; var mı özelleştirme? Çin’de sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeliymiş… Hadi canım sende. Çin dünya pazarını eline almış. Sen gümrük vergisini kaldırıyorsun, tabi gelir o mal. İstihdam yok, akşama kadar zam. Benzin bulduk diyorlar seçimlere doğru; o da yok” diye konuştu.





SERBEST PİYASA ELEŞTİRİSİ

Yaşlı kadın sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye tarihinde ’24 Ocak kararları’ olarak bilinen özelleştirme kararlarına da atıf yapan yurttaş, “Turgut Özal, 24 Ocak kararlarıyla serbest piyasa ekonomisini soktu ülkeye. Serbest piyasa ekonomisini bu ülke kaldıramaz. Bu özelleştirme paralarını ne yaptılar?” diye de soran yurttaş, ‘Tekelci kapitalistler’, sermayenin dostu. Bu iş adamları ülkeyi batırır, batırdılar” diye konuştu.