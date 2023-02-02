Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’daki aile evini ziyaret etti.







Akşener’in ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bugün Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener Ankara’da menfur bir suikast sonucu hayatını kaybeden merhum Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve olayın aydınlatılması için sürecin sonuna dek takipçisi olacağını bir kez daha ifade etmişlerdir. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.







