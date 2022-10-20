Samanyolu Haber /Politika / Akşener, Erdoğan’ı 'bunu yapma' diye aramış /20 Ekim 2022 09:35

Akşener, Erdoğan’ı 'bunu yapma' diye aramış

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İyi Parti Genel Başkan Danışmanı olan eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Üçok'un aktardığına göre, İyi Parti lideri Meral Akşener, Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan 103 amiralin tutuklanmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aradı ve ikna etmeye çalıştı.

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Terkoğlu'nun aktardığına göre Akşener'in danışmanı olan Üçok şunları söyledi:

"Kimsenin bilmediği bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Amirallerimizin açıklamaları sonrasında hepimiz hatırlıyoruz, iktidar partisi adeta bu açıklamanın üzerinde tepinmeye başladı. Tapu Kadastro müdürlüklerinin bile içerisine katıldığı bir senaryo yürürlüğe konuldu. Gözaltılar başlatıldı.

Ben o tarihte henüz İYİ Parti’ye katılmamıştım. Gözaltılar yapılıp tutuklanmaları için hazırlıklar yapılırken o gece, Sayın Akşener beni cep telefonumdan aradı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı aradığını, ortada darbe falan gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, bu amirallerin hepsinin emekli olup emrinde kimselerin olmadığını, bu kadar büyütülecek bir durumun söz konusu olmadığını, bu kişilerin tutuklanmaları için hazırlıklar yapılmasının doğru olmadığını anlattığını söyledi.

Bu konuşmamızdan yaklaşık bir saat kadar sonra Meral Hanım beni tekrar aradı. Sayın Erdoğan ile ikinci defa konuştuğunu, durumu tekrar anlattığını ve tutuklanmamaları konusunda kendisini ikna ettiğini düşündüğünü ifade ederek ‘İnşallah tutuklanma olmaz’ dedi. Şimdi herkes Meral Hanım’a kızıyor ama durum da bu. Kendisi bizzat cumhurbaşkanını iki defa arayıp amirallerimizin tutuklanmamaları için çaba sarf ediyor. Bence Sayın Akşener’in söylediklerini bu görüşmeleri dikkate alarak değerlendirmek daha adil olacak."

Terkoğlu, "Bu kadarı bile, mahkeme kararlarının nereden alındığını özetliyor" yorumunu yaptı.
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