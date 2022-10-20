Rusya cephesinden Sinop için 'nükleer' açıklaması: Başladık

Rusya ile ortaklaşa yürütülen Mersin Akkuyu nükller enerji santraline ek olarak Sinop'ta da benzer bir proje için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’yle Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’yle Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’teki açıklamasında, Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralini Sinop’ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.Sinop’un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, dört güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, “Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık” dedi.Türkiye, Sinop’ta nükleer santral için ilk olarak Japonya’yla anlaşmış ama artan maliyetler nedeniyle 2019’da Japonya yapımı durdurmuştu. 2020’de de nükleer santral inşaatı tekrardan gündeme geldi. Japonya’ysa Sinop’un gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.