İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Afyonkarahisar’da ortak miting düzenledi.







'PKK'LIYSAM BENİ TUTUKLAYIN ŞEREFSİZLER'



Yavaş'ın ardından sahneye çıkan Meral Akşener, konuşmasına başlamadan kürsü önündeki bariyerlerin kaldırılmasını istedi.





Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:





"Biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Bu o kadar ayıp bir şey ki... Millet iradesine 'darbe' demek kadar ahlaksız bir söz olamaz. Yetkiye, güce, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız, onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.





İYİ Parti'ye oy verirseniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz bir darbe olacakmış. Ya hu ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır hattında harekat yapılan operasyona imza atan benim. Eğer ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bir PKK'lıysam tutuklayın beni, PKK ile mücadele etmek herkesin boynunun borcudur.





Gaffar Okkan benim yarı hemşerim, Hendekli bir kardeşimdi. Hizbullah tarafından Diyarbakır'da şehit edildi. Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan'ın katilleriyle berabersiniz, kime laf ediyorsunuz.





'DAYANIN 2 HAFTA KALDI'



Yine Sinan Ateş, katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ey Recep Bey, sen bu ülkenin tek adamısın. Dayanın 2 hafta kaldı azmettiricisinden de tetikçisinden de hesap sorulacak. Muhsin Başkan'ın da hesabı sorulmadı.





Adam, Binali Yıldırım'dan bahsediyorum, İstiklal Marşı'nı okuyamadı. Sen İstiklal Marşı'nı okuyamadan bizi nasıl işgalcilikle itham ediyorsun?







İlk işimiz askeri hastaneleri ve askeri okulları açmak olacak? 5'li çetelere de bakacağız. O ihaleleri o paraları verenlere de bakacağız.





Gençler umutsuzsunuz. 90 puanla atanamıyorsunuz ama onlar 52 puanla, Ak Parti içinde dayısı olanlar atanıyor. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz. Başbakan Meral diyorsunuz ya, ben o işi abidik gubidik şeylerle kabul etmem, ancak sizlerin oylarıyla tertemiz oylarıyla kabul ederim.





Hemen 100 bin öğretmen atamasının yanı sıra bir veteriner ve ziraat mühendisi okullarımıza gönderilecek. Köy okulları tekrar açılacak ve tarıma destek vereceğiz. Tarıma yönelenlerin, çobanların SSK ya da BAĞ-KUR paralarını biz ödeyeceğiz. Tarım bir beka meselesi bunu pandemide gördük. Ama bunları konuşmak yerine başka gündemler ortaya attılar.







