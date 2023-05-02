Samanyolu Haber /Gündem / Bu kadarı TRT için bile fazla: İktidara 85 kat fazla yer verdi /02 Mayıs 2023 16:13

Bu kadarı TRT için bile fazla: İktidara 85 kat fazla yer verdi

Devletin yayın organı TRT’nin bir aylık seçim döneminde canlı yayınlarda Cumhur İttifakı’na Millet İttifakı’ndan 85 kat fazla yer ayırdığı ortaya çıktı.

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RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının kesinleştiği 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında TRT Haber’in ittifakların mitinglerini canlı yayınlama sürelerini inceledi. Buna göre TRT’nin canlı yayınlarında Cumhur İttifakı’na ayırdığı süre, Millet İttifakı’ndan 85 kat fazla!

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RTÜK üyeleri Taşcı ve Keser’in açıklamasına göre, 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan TRT Haber kanalında 32 saat 42 dakika 47 saniye süreyle canlı yayında yer aldı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu süreçte 25 saat 27 dakika 40 saniye yer verilirken ittifak üyesi partilerden BBP’ye 33 dakika 43 saniye, DSP’ye 13 dakika 11 saniye, Yeniden Refah Partisi’ne 7 dakika, HÜDA PAR’a ise 6 dakika 45 saniye TRT ekranlarında yer aldı. Buna göre Cumhur İttifakı TRT Haber’de toplamda 59 saat 11 dakika 6 saniye canlı yayında kaldı.

TRT Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise bir aylık süreçte 32 dakika 23 saniye ekranlarını açtı. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’e 10 dakika 35 saniye yer ayrılırken, bu ittifaka toplamda 42 dakika 58 saniye TRT ekranları açıldı.
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