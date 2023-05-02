AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.





Erdoğan burada yine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, provokatif sözlerle 'seçim mesajı' verdi.





"Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil" diyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.





"SELO'YU ÖCALAN'IN YERİNE GETİRECEKLERMİŞ!"

Cumhuriyet'in haberine göre Millet İttifakı'nı yine terörle yan yana getirmeye çalışan Erdoğan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı da hedef alarak şu ifadeleri kullandı:





"Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo, cezaevinde. Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş! Bay bay Kemal'in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak! Düzgün bir şey yok! Gerçek siyasetçi isen çıkarsın açıklarsın, hayatı yalan! Ben diyorum ki 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana, dolana evet demeyecek!"





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:





HEDEFİNDE YİNE MUHALEFET VAR



* Pazarlık kızıştığında ortaklardan biri kalkıp sonra yerine otururken HDP de bu cümbüşte yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, iki büyükşehir belediye başkanını dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendi için yer olduğunu gören PKK ve F... durur mu, onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, Avrupa ve Amerika'daki tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var.





- Bu mekanizma CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin de hassasiyetlerini umursamıyor. Tıpış tıpış oy vereceksiniz diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi yönetimi değiştirirken Türkiye'nin kaldığı yerden yola devam etmesi değildir. Türkiye'yi; siyaseti ile, ekonomisi ile, diplomasisi ile yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmektir. Ama inşallah başaramayacaklar.





KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

- Antalya, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa bu iş tamamdır. Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bu Selo cezaevinde. Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Buradan şu anlaşılıyor. Bay bay Kemal demek ki, parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar açıklarsın ama açıklayamaz. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana, dolana 'evet' demeyecek.





- Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi-manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi, köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil, Türkiye ile, Türk milleti ile, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.





"AZİZ MİLLET SANA SANDIKLARI MEZAR EDECEK"

- Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?





- Cudi'yi, Gabar'ı Tendürek'i bu teröristlere mezar ettik mi? Terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi? Kandil'den 'AK Parti'yi destekleyemeyiz, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diyorlar. Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri, bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Emperyalistlerin suyuna gitmeyi değil, Türkiye'nin gücünü tarihinden alan duruşuna layık olmayı seçtiğimiz için hedefteyiz.







