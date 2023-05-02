Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun uyarısından hemen sonra yaşandı: Polisten dark web ağına baskın /02 Mayıs 2023 17:02

Kılıçdaroğlu'nun uyarısından hemen sonra yaşandı: Polisten dark web ağına baskın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslendiği uyarı sonrası, uluslararası polis dark web ağ baskını yaptı ve 288 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'son uyarımdır' diyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır" ifadelerini kullandı.

288 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Europol’ün açıklamasına göre, Uluslararası polis dark web ağ baskını yaptı ve 288 şüpheliyi gözaltına aldı.

Europol’ün açıklamasında, operasyonda 50,8 milyon Euro, 850 kilo uyuşturucu ve 117 silahın ele geçirildiği ifade edildi.

"SON 10 GÜNDE GİRİŞİLECEK EN PİS İŞLERİ BİLİYORUM" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, daha önce iktidarın seçim öncesi kullandığı siyaset diliyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!"

FAHRETTİN ALTUN'DAN YANIT
Kılıçdaroğlu'nun uyarısının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu’nun iftira atarak “dedikodu siyaseti” yaptığını söylemişti.

Altun, Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında yer alan diğer isimlerin, başkan yardımcıları ve bilgi işlem daire başkanı olduğunu belirtti.
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