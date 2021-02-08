Akşener ile Destici bir araya geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yarın saat 11.00'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edeceği duyuruldu.





Muhalefetteki siyasi parti liderlerinin partiler arası görüşme trafiği yoğun bir şekilde devam ederken, bu görüşmelere Cumhur İttifakı’na destek verdiği bilinen Büyük Birlik Partisi de dahil oldu.





Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 9 Şubat Salı saat 11.00’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret edeceği açıklandı.





İki genel başkanın saat 12.00’de ortak basın açıklaması yapacağı belirtildi.





"Türk milliyetçileri birlik olmalı"





Mustafa Destici, son katıldığı bir televizyon programında, “Biz BBP olarak yeni kurulan partilere demokrasi açısından zenginlik olarak bakıyoruz. Aynı kulvarda olan partilerin birleşmesi daha doğrudur. Ben şahsen Türk milliyetçilerinin, bir ülkücü olarak tek parti çatısı altında olmasını çok arzu ederim. Ben BBP genel başkanı olarak bunu çok açık bir yüreklilikle ifade ediyorum. Bir ülkücü olarak bunu çok arzu ederim. Bu benim idealim. Türkiye’de kim kendisini ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak vasıflandırıyorsa, kendisini böyle tanımlıyorsa hepsi birlik olmalı” demişti.





Destici, aynı programda Boğaziçi protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada “Atanma demokratik yapılmıştır, tepkileri, itirazları normal karşılanabilir ancak olayın terörize edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.