Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, yangınlar sonrasında Türkiye'nin endişesini dile getirdi /01 Ağustos 2021 22:13

Akşener, yangınlar sonrasında Türkiye'nin endişesini dile getirdi

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve bir kısmı halen devam eden orman yangınları sonrasında akla gelen sorulardan birisi de yanan orman alanlarının imara açılıp açılmayacağıydı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu duruma dikkat çekerek, "Marmaris'te yangından zarar gören ağaçlarımızın yerine beton dikilmesine fırsat vermeyeceğim" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerin imara açılacağı tartışmalarına göndermede bulunarak, "Marmaris'te yangından zarar gören ağaçlarımızın yerine beton dikilmesine fırsat vermeyeceğim" ifadesini kullandı. 

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınları yerinde incelemek için ilk durağımız Muğla... Marmaris'te yangından zarar gören ağaçlarımızın yerine beton dikilmesine fırsat vermeyecek, Tabiatımızın kendini onarması sürecinin takipçisi olacağım." ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener, yangınlar sonrasında Türkiye'nin endişesini... Sonraki Haber >>

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:56