Akşener, yangınlar sonrasında Türkiye'nin endişesini dile getirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerin imara açılacağı tartışmalarına göndermede bulunarak, "Marmaris'te yangından zarar gören ağaçlarımızın yerine beton dikilmesine fırsat vermeyeceğim" ifadesini kullandı.





Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınları yerinde incelemek için ilk durağımız Muğla... Marmaris'te yangından zarar gören ağaçlarımızın yerine beton dikilmesine fırsat vermeyecek, Tabiatımızın kendini onarması sürecinin takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.