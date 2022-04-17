İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialarla ilgili "Adının anılmasından gurur duyarım çünkü kendisi ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, isminin anılmasından onur duyarız. Merak ediyorlarsa hemen seçim kararı alsınlar, 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler" dedi







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınında Çiğdem Akdemir'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, "Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan’ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, biz de derhal açıklayalım." ifadelerini kullandı.





Akşener, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialarla ilgili de "Ben Sayın Mansur Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü belediye seçimlerinde ittifakın adayıydı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar, 13. cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı" diye konuştu.





Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sayın Uysal benden Sayın Kılıçdaroğlu’ndan ve diğer genel başkanlardan ziyaret istedi, önerilerini bizimle paylaşacak. Uysal ne önerecek bilmiyoruz, ondan sonra sizlerle paylaşırız. Bizim sistemimiz zaten maddelerle ilgili, kendi içimizde toplantılar yapıyoruz. Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan’ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, biz de derhal açıklayalım. Masada hiç Cumhurbaşkanı şu mu olsun bu mu olsun diye konuşmadık.





Bu ucube sistemin değiştirilmesi, Türkiye’de adaletin gerçekleşmesi için, bu tek adam sisteminin kaldırılması için elbette Cumhurbaşkanlığı seçimini almalıyız. Aynı zamanda Meclis’te de çoğunluğu almalıyız. Erdoğan’ın gerçeklikten kopmasına neden olan yetki düzeni. Bu sistemin aynısını seçmeyeceğiz biz. Biz o yetkileri kullanacak birini seçmeyeceğiz. O yetkiler Türkiye’yi bu hale getirdi zaten. Erdoğan tadını çıkara çıkara kullanıyor o ayrı, konu Erdoğan değil sistemin bozukluğu.





En kısa sürede parlamenter sisteme geçecek bir yol tutacağız. Çoğunluğu kazandığımız Meclis’le tek adamın sonsuz yetkilerinin büyük bölümünü Meclis’e bırakacağız. Temel sorun bu rejimdir, sistemdir. Bizim güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçişimize dair iddia ile yola çıktığımız bir seçim bu. Diyelim ki kazanılamadı, bir sonraki seçimde Sayın Erdoğan’ın yerine geçecek adamı konuşuruz.