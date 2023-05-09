Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den Bahçeli'ye: Demek Sinan Ateş böyle katledildi /09 Mayıs 2023 20:33

Akşener'den Bahçeli'ye: Demek Sinan Ateş böyle katledildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun’da partisinin düzenlediği mitingde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Millet İttifakı’na yönelik kullandığı, “Bu hainler vücutlarına mermi alırlar.” tehdidini hatırlatan Akşener, “Böyle seçime gidiyoruz demek. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi.” ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener’in konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Siyasi bir aileden geliyorum. 50 yıllık bir hafızam var. Hayatımın hiç bir döneminde böyle pis bir dil kullanılmadı. Seçim seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Seçmenin kjarşısında bütün siyasetiçi hazır olda durmalıdır. Onun derdini anlamalı, çözüm üretmelidir.

Ama bu ülkenin cumhurbaşkanı, artık kaybedeceğini anlayınca hepimize ‘allahsız’, ‘dinsiz’, ‘imansız’, ‘darbeci’, ‘işgalci’ dedi. Ey Recep Bey, bunlar Giresunlu, Giresun’un erkekler, kadınları, gençleri…

Sen senelerdir ‘ceketimi assam seçtiririm’ dedin. Onun için Giresun’u ihmal ettin, fındığı Ferrero’ya peşkeş çektin. Şimdi dönmüşssün çıkmışsın diyorsun ki ‘yerli ve milli’ Hadi ordan be! Nereniz yerli nereniz milli!

ERDOĞAN’IN MİTİNGİNDE CİNSİYETÇİ PANKART

En son Erdoğan’ın İstanbul’daki mitinginde bir pankart vardı. Sayın Kılıçdaroğlu için ‘Karı gibi mutfakta duracağına arı gibi çalışan bir lider isteriz’. Ayıptır. Bu ahlaksızlıktır.

Bir Allah’ın kulu da o pankartı indirmedi. Neymiş adımız karıymış! Hadi oradan be! Keşke siz birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaçlar.

Allah rızası için, sandığa gideceksiniz. Ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı sandığa götüreceksiniz. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e vereceksiniz.

NE AZMETTİREN YAKALANDI NE KATİL!

Bu Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı dedi ki ‘Bedenlerine mermi girecek’. Ecel ne bir evvel, ne bir nefes sonradır. Allah senin gibileri vesile kılacaksa… Böyle seçime gidiyoruz demek. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi.

Ve ayakkabı numaralarına kadar herkesin kim olduğunu, ne olduğunu bilenler… Recep Bey, ne azmettireni ne katili yakaladınız. Ankara’nın göbeğnde katledildi. Ortada bir şey yok. Bu başlı başına herkese yapılan bir tehdittir. Ama 15 Mayıs’tan itibaren Sinan Ateş’i katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır.
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