Akşener'den kriz tepkisi: Dini tariften Çinli tarifine geçtik ekonomide

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Ekonomimiz Çin modeli değil" açıklamalarını hatırlatan Akşener, “Bakan Nebati ‘Çin modeli değil’ dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var” dedi.





Akşener'in açıklamasından öne çıkan satır başları:





"Sayın Nebati, Sayın Erdoğan'a için 3 nedenden dolayı bağlı olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı olduğu için, genel başkan olduğu için, lideri olduğu için... O ne derse olur yani açık açık söylemiş. Çin modeli değil dediği zaman Sayın Erdoğan'ın bunu nasıl tanımlayacağı problem olur, kendisini buradan uyarayım. Lideri ile konuşmasında fayda var.





Sayın Erdoğan faizle ilgili nas dedi, bu dini bir tarif. Dini tariften Çinli tarifine geçtik ekonomide. Asıl vahim olan, ekonominin başına getirilen arkadaşımızın, ortaya koyduğu inşallah, maşallah üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez, temennilerle yönetilemez. Ekonominin başına, oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez. Kendi varlığı üzerinden bir kefalet ortaya koyamaz, Maliye Bakanları, devlet hazinesiyle ilgili kefalet koyarlar. Ben bu konuşmaları, büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti, bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren bir ciddiyet krizi var. Ciddiyete davet ediyorum. Konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum.





Bugün itibarıyla dış güçleri iki günlük bir süre için kenara koymuşlar. Bunu yorumlarsak eğer, iki görüş geldi dünden itibaren hepimizin önüne: Birincisi Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu... İzzet Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür. Türkiye'nin hukuki sisteminde çok etkili bir hocadır. 'OHAL ilan edilebilir' diye bir kavram var. Dış güçler işi bırakılmış bir kenara ve iç güçlere gelmiş iş... İç güçler denildiği zaman, İzzet Hoca'nın tarifi üzerinden bakarsak sermaye kontrolünden başlayarak bankadaki vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır, ki bu Türkiye'nin gerçekten çok çok zor duruma, iflas etmesine sebep olur. Bu konuda da herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın!"



