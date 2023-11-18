Akşener'den zamanlaması manidar paylaşım

"PARTİMİZİN ÜZERİNDE TASARLANAN TÜM OYUNLAR..."





NE OLMUŞTU?

İYİ Parti teşkilatların yanı sıra milletvekillerinin de istifa kararı alması deprem etkisini yaratırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sosyal medya üzerinden mesajlar geldi.X hesabından, grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:“Biliyorum ki İYİ Parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok...Ama partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı da çok iyi biliyorum!Linçle, mobbingle, namertlikle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de çok iyi biliyorum!"İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hüseyin Şensoy ve Mesut Yılmaz'ın ardından bir istifa açıklaması daha gelmişti.Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.