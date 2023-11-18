Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den zamanlaması manidar paylaşım /18 Kasım 2023 12:42

Akşener'den zamanlaması manidar paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde süren istifa depremine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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İYİ Parti teşkilatların yanı sıra milletvekillerinin de istifa kararı alması deprem etkisini yaratırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sosyal medya üzerinden mesajlar geldi.

"PARTİMİZİN ÜZERİNDE TASARLANAN TÜM OYUNLAR..."

X hesabından, grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorum ki İYİ Parti olarak çizdiğimiz rotadan rahatsız olmayan yok...

Ama partimizin üzerinde tasarlanan tüm oyunları bozacağımızı da çok iyi biliyorum!

Linçle, mobbingle, namertlikle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de çok iyi biliyorum!"

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hüseyin Şensoy ve Mesut Yılmaz'ın ardından bir istifa açıklaması daha gelmişti.

Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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