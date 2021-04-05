Samanyolu Haber /Politika / Akşener'in 'amiral' açıklaması sonrası istifa kararı /05 Nisan 2021 20:37

Akşener'in 'amiral' açıklaması sonrası istifa kararı

Emekli amirallerin yaptığı açıklamayı 'zevzeklik' olarak nitelendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sözü sonrasında İyi Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İyi Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Genel Başkan Meral Akşener'in 104 emekli amiralin açıklaması için yaptığı "zevzeklik" değerlendirmesine tepki olarak partisinden istifa etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 104 emekli amiralin Montrö açıklamasıyla ilgili yaptığı "zevzeklik" yorumu, partisinden tepki aldı.

İyi Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Akşener'in bu sözleri üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Bugüne kadar kurucusu olduğum İYİ Parti için çok açıklama yapmadım. Sebebi benimle yola çıkan birçok dostumdu. Geldiğimiz noktada onca emek veren benim gibi binlerce kişi ama haksızlığa uğramış, ama koltuk için itibarsızlaştırılmış binlerce insan partiden uzaklaştırılmışken bile bekledim belki diye.

Geldiğimiz bugüne baktığımızda montro ve lozanı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında elini değil bedenini ortaya koymuş bir kişi olarak İYİ Parti kuruculuğumdan ve üyeliğimden istifa ettiğimi siz değerli dostlarım ile paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde açıklama yapacağım’’
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