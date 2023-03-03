Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in çağrısına AKP'den ilk yorum /03 Mart 2023 16:20

Akşener'in çağrısına AKP'den ilk yorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş bildirmesinin ardından AKP'den ilk açıklama geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masada 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.

AKP'DEN İLK YORUM
Akşener'in bu açıklamasının ardından AKP'den ilk yorum, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan sosyal medya paylaşımında, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.

Turan, bir sonraki paylaşımında ise, "En acınası da 'selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını' zanneden AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 mv için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK’nun gölgesi olmaları:( Allah büyük!" ifadelerini kullandı.


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