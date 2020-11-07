Samanyolu Haber /Spor / Alanya-Trabzon 1'er puana razı oldu /07 Kasım 2020 23:51

Alanya-Trabzon 1'er puana razı oldu

Süper Lig'de 8'nci hafta karşılaşmalarında Alanyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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1-1 biten müsabakanın akabinde Trabzonspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Alanyaspor ise ligdeki ikinci puan kaybını yaşarken, yenilmezlik serisini sürdürdü. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Alanyaspor, 49'uncu dakikada Steven Caulker'ın kaydettiği golle öne geçti.

Trabzonspor'a puanı getiren gol ise 59'uncu dakikada Steven Caulker'ın ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırmasıyla geldi. 

Alanyaspor haftayı 17, Trabzonspor ise 6 puanla tamamladı. 

Trabzonspor ligin 9'uncu haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
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