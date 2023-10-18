Samanyolu Haber /Gündem / Alec Baldwin hakkında yeni suçlama /18 Ekim 2023 12:39

Alec Baldwin hakkında yeni suçlama

"Rust" filminin çekimleri sırasında kazara görüntü yönetmenini öldüren ünlü aktör Alec Baldwin, yeni bir suçlamayla karşı karşıya...

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Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu “Rust” filminin Ekim 2021’deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 65 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu.

Yaşanan korkunç olay sonrasında verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.
Baldwin hakkındaki suçlamalar, geçtiğimiz nisan ayında düşürüldü ancak şimdi savcılar daha fazla soruşturma gerektiren yeni gerçeklerin ortaya çıktığını savunuyor.


KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI
Savcılar Kari T. Morrissey ve Jason J. Lewis dün yeni kanıtları önümüzdeki iki ay içinde büyük jüriye sunacaklarını söylerken kapsamlı bir soruşturmanın ardından “Baldwin’in, Hutchins’in ölümünde ve ‘Rust’ yönetmeninin vurulmasında cezai suçlu olduğunu gösterdiğine inandıkları ek gerçeklerin gün ışığına çıktığını” söyledi. Savcılar, Baldwin için “kasten adam öldürme” suçlamasında bulundu.


Yönetmen Joel Souza da olayda yaralandı ancak hayatta kaldı.

Morrissey ve Lewis, jüriden Baldwin’in tutuklanıp tutuklanmaması gerektiğine dair de karar vermesini istedi.

Hutchins’in ölümü, Hollywood’da büyük bir şaşkınlığa yol açarken uzmanlar, set ortamında tam işlevli bir silahın bulunması konusunda şaşkınlığa uğradıklarını belirtti.

Baldwin silah patladığında silahın olduğu bir sahnenin provasını yapıyordu. Yaptığı açıklamada, kendisine kullanımının güvenli olduğunun söylendiğini belirtti.
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