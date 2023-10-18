Alec Baldwin hakkında yeni suçlama





Yaşanan korkunç olay sonrasında verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.



Baldwin hakkındaki suçlamalar, geçtiğimiz nisan ayında düşürüldü ancak şimdi savcılar daha fazla soruşturma gerektiren yeni gerçeklerin ortaya çıktığını savunuyor.



KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI Savcılar Kari T. Morrissey ve Jason J. Lewis dün yeni kanıtları önümüzdeki iki ay içinde büyük jüriye sunacaklarını söylerken kapsamlı bir soruşturmanın ardından “Baldwin’in, Hutchins’in ölümünde ve ‘Rust’ yönetmeninin vurulmasında cezai suçlu olduğunu gösterdiğine inandıkları ek gerçeklerin gün ışığına çıktığını” söyledi. Savcılar, Baldwin için “kasten adam öldürme” suçlamasında bulundu.



Yönetmen Joel Souza da olayda yaralandı ancak hayatta kaldı.



Morrissey ve Lewis, jüriden Baldwin’in tutuklanıp tutuklanmaması gerektiğine dair de karar vermesini istedi.

Hutchins’in ölümü, Hollywood’da büyük bir şaşkınlığa yol açarken uzmanlar, set ortamında tam işlevli bir silahın bulunması konusunda şaşkınlığa uğradıklarını belirtti.

Baldwin silah patladığında silahın olduğu bir sahnenin provasını yapıyordu. Yaptığı açıklamada, kendisine kullanımının güvenli olduğunun söylendiğini belirtti.

Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu “Rust” filminin Ekim 2021’deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 65 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu.