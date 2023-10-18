Biden’dan İsrail’e destek ziyareti

Hamas'ın, İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa tufanı" operasyonu sonrası Ortadoğu kana bulanırken İsrail'in Gazze'ye başlattığı yoğun saldırıları devam ediyor.





ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Filistin, Ürdün ve Mısır görüşmeyi iptal edince Tel Aviv'e geldi.





Biden'ın uçağında bulunan bir Reuters muhabiri, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'deki savaşla ilgili istişarelerde bulunmak üzere" İsrail'e geldiğini söyledi.





Geniş bir güvenlik ekibinin arasında uçaktan inen Biden, pistte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile kucaklaştı. Üçlü, konvoy halinde ayrılmadan önce kısa bir süre konuştular.





Reuters'ta yer alan habere göre, Biden, Al Ahli hastanesi saldırısı için "patlama" ifadesini kullanırken "üzüntü ve öfke" duyduğunu belirtti. Biden, hastane saldırsının İsrail tarafının işi olmadığını öne sürerken "diğer tarafın işi gibi görünüyor" dedi.





Hamas'ın, 31 ABD'li olmak üzere bin 300'den fazla kişiyi öldürdüğünü söyleyen Biden, "İsrail'in kendisini savunması için gerekenlere sahip olmasını sağlayacağını" vurguladı.





Hamas ve IŞİD karşılaştırması yapan Biden, Hamas'ın IŞİD'i "daha akılcı gösterdiğini" savundu. Biden, İsrail halkının cesaret ve kahramanlığının "gerçekten çarpıcı" olduğu değerlendirmesi yaptı.





İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze savaşında verdiği "kesin destek" için teşekkür etti.













BİDEN SAVAŞ KABİNESİYLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.





Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.





Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.