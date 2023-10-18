Türkiye'de Twitter’a (X) erişim kısıtlanabilir

Bilişim hukuku uzmanı Yaman Akdeniz, Twitter’ın temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediğinden BTK’nın yarından Twitter bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için başvurabileceğini açıkladı.







19 Temmuz’da BTK, temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmediğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak Twitter’a reklam verilmesini yasaklamıştı.





Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde temsilci belirleme ve bildirime yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda BTK, Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurma hakkı kazanıyor.