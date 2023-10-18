Crab Publishing’den 5. Yılına Özel Yeni Bir Kitap

15 Temmuz 2016 sonrasında Hizmet Hareketi ve gönüllülerinin yaşadığı süreci her türden eserle kayıt altına alan Crab Publishing 5 yaşında.





Yayınevinin bugüne kadar yayımladığı 200 kitaptan çoğu bu sürece dair ve kitabı yayınlanan 105 yazarın da çoğu bu süreçten etkilenenlerden oluşuyor.





Yayınevi, 5. yılında derleme yazılardan oluşan yeni bir kitap yayınlandı. Yeni kitap, süreçte yayınlanan 200 kitaptan seçilen, sürecin farklı yönlerine bakan metinlerden ve kısa künyelerden oluşuyor.





5. yıl dönümü nedeniyle yayınevinden şu açıklama yapıldı:





“İlk olarak Deniz Zengin’in Finlandiya’daki mülteci kampında kaldığı sırada kaleme aldığı yazılardan oluşan ‘Kamp Hatıralarım’ isimli kitabı 16 Ekim 2018’de yayımlandı. Ardından Fuat Baran’ın duyurusu ile okuyuculardan/takipçilerden gelen ‘yaşanan sürece dair’ yazıların toplandığı ‘Sessiz Çığlıklar’ kitabı ve üçüncü olarak da Ali Topdağ’ın denemelerinden oluşan ‘Sözüm Bize’ kitabı yayımlandı.





Sonraki günlerde sosyal medya hesaplarından kitapların duyurusunu yapılınca dönüşler olmaya başladı. Takipçiler, kendilerinin de kaleme aldıkları eserleri olduğunu, yayınlamak istediklerini ve bu konuda yardım talep eden mesajlar göndermeye başladılar. Beklenmeyen bu ilgi aslında bu konudaki ihtiyacın ne kadar yoğun olduğunu gösteriyordu.





Bunun üzerine daha planlı bir çalışma ile editörlük, yazıların e-kitap formatında hazırlanması, sosyal medya paylaşımları, kapakların tasarlanması gibi konularda toplantılar başladı ve bu konularda yardımcı olabilecek gönüllü arkadaşlar bulundu. Bir taraftan sistem kurmaya, bir taraftan da dosyasını gönderen yazarlara nasıl yardımcı olabilecekleri soruldu.





Beş kişiden oluşan kadro Finlandiya, İngiltere, Hollanda, Kenya ve Türkiye’de yaşıyordu. O sıkıntılı dönemlerde bir araya gelmek de mümkün değildi. Zoom da henüz meşhur olmadığından telefondan konferans görüşmeleri ile toplantılar yapılıyor, mail ve WhatsApp üzerinden dosya paylaşımları sağlanıyordu.













İşler büyüdükçe Crab Publishing web sitesi kuruldu, kitapların farklı platformlarda satılması için çalışmalar yapıldı, yazarlık atölyeleri kurulup orada eğitim alanların yazıları kitaplaştırıldı. Mutfağında kadınların olduğu ve sadece kadınların yazılarının yayınlandığı KONSOL dergisi kuruldu. Alanlarında uzman kişilerin yazılarının olduğu gıda ve sağlık içerikli BÜYÜTEÇ dergisi yayınlandı. Zoom üzerinden söyleşiler ve farklı platformlarla ortak projeler gerçekleştirildi.”





Yayınevinin açıklamasında Crab Publishing’in hedefine dair ise şu ifadeler kullanıldı:





“Crab Publishing’in hedefi; Türkiye’de Hizmet Hareketi ve müntesiplerine yönelik yapılanları kayıt altına alan arşivlik eserler yayınlamaktır. Bu hedef doğrultusunda yayınlanan kitapların yarısı gaybubet, hapishane, mülteci kampı hatıraları, şiir, deneme, roman, resim albümü türünde eserlerden oluşuyor. Bu konuda gelen dosyaları normal yayın sırasına koymayıp hemen yayınlamaya çalışan Crab Publishing, yaşananların zamanla unutulması söz konusu olduğundan süreçten etkilenenlerin yaşadıklarını sıcağı sıcağına yazıp tarihe not düşmelerini sağlıyor.”