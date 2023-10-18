Putin ve Şi, Pekin’de 'eşitlik' mesajı verdi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Putin: “ABD Başkalarına saygı duymayı öğrenmeli”





Vladimir Putin, Moskova’nın çıkarlarının bastırılamayacağını belirterek, “(ABD yönetimine) Başkalarına saygı duymayı öğrenmeniz lazım, böylelikle kimseyi bastırmak zorunda kalmazsınız.” dedi.





CBS televizyonuna konuşan Biden Orta Doğu'daki durumu normale döndürmek ve Avrupa'yı "Putin'i bastırmak için Avrupa'yı birleştirmek" istediğini söylemiş ve bir dönem daha ABD’de başkanlık yapmak istediğini belirterek bu amaçları gerçekleştirmek için ikinci kez başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.





Rus devlet kanalına açıklama yapan Putin, Biden’ın dünyadaki en deneyimli siyasetçilerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Uzun zamandır siyasetin içinde ve elbette kendisine hangi hedefleri koyması gerektiğini, bunları nasıl başaracağını bilen tecrübeli bir insan ancak söz konusu tecrübeye rağmen Biden’ın öğrenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Rusya’da meşhur bir deyişimiz vardır; Yüzyıl yaşa, yüzyıl boyunca öğren. Bu sadece Biden değil ABD’deki tüm siyasi elitler için geçerli. Başkalarına saygı duymayı öğrenmeniz lazım, böylelikle kimseyi bastırmak zorunda kalmazsınız.” İfadelerini kullandı.





Kendisinin bastırılıp bastırılamayacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Putin, “Konu şahsen benimle alakalı değil. Ülkemizin çıkarlarıyla ilgili ve Rusya’nın çıkarları bastırılamaz.” Dedi.





Putin ve Şi, Pekin’de dünyaya ‘eşitlik' mesajı verdi





Ayrıca Çin’in ev sahipliğinde Pekin’de gerçekleştirilen Bir Kuşak ve Bir Yol Forumu’na katılan Putin, Rusya ve Çin'in uzun vadeli ekonomik ilerleme ve sosyal refahı hedeflediğini, 2 devletin dünyada eşit, karşılıklı yarara dayalı işbirliği hedefini paylaştığını söyledi.





Rusya ve Çin'in dünyada eşit işbirliği için çabaladığına dikkat çeken Putin, Dünyadaki çoğu ülke gibi Rusya ve Çin'in de evrensel sürdürülebilir ve uzun vadeli ekonomik ilerleme sağlamak için eşit, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği arzusunu paylaştıklarını defalarca belirttiklerine vurgu yaptı.

Putin her devletin kendi kalkınma modeline ve haklarına saygı duyması gerektiğini kaydetti. Rusya'nın ilgili tüm ülkeleri Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesinde iş birliği yapmaya davet ettiğini söyledi.





Şi: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız





Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesinin "ideolojik çatışmaya, jeopolitik oyunlara veya blok siyasi çatışmaya" dahil olmadığını belirterek, Çin’in tek taraflı yaptırımlara, ekonomik baskıya ve bağların kopmasına karşı olduğunu söyledi.





Çin'in 140 ülke ve bölge için önemli bir ticaret ortağı, çok sayıda ülke için de önemli bir yatırım kaynağı haline geldiğini vurgulayan Şi, ülkesinin yalnızca kendisi için izole bir modernizasyon peşinde değil, dünyadaki tüm ülkeleri modernleştirmek için çaba göstermeye istekli olduğunu, Ülkesinin mal ve hizmetlerdeki dış ticaret hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde hedeflerini aşacağını söyledi.