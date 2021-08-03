Samanyolu Haber /Gündem / "Alevler termik santralin dibine geldi" /03 Ağustos 2021 22:02

"Alevler termik santralin dibine geldi"

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının bir kısmı devam ederken, Muğla'nın Milas ilçesinde ise alevlerin termik santralin dibine kadar yaklaştığı belirtildi.

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Sabah saatlerinde Bozalan ve Çökertme'de süren yangın, önce 8 kilometre uzaklıktaki Geren mevkiinde bulunan tatil sitelerine ulaştı. Tatil siteleri alevler içinde kaldı. Bölge sakinleri ve tatilcilerin, otomobil, kamyonet, traktör ve motosiklet gibi buldukları her araçla Geren bölgesinden ayrılarak Ören mahallesine sığındığı gözlendi.

Bu arada Ören-Bodrum karayolu tamamen trafiğe kapatıldı. Türkevleri köyü tahliye ediliyor. Şu anda dört tatil sitesi ile bir balık çiftliğinin bulunduğu bölgeden haber alınamıyor. Alevler, Türkevleri köyü ile Ören mahallesine ilerliyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milas'ın son durumunu paylaştı. Tokat, "Uyarılarımıza kulak asılmamasının sonucunu içimiz kan ağlayarak izliyoruz" dedi.

KORKUTAN TERMİK SANTRAL UYARISI

Tokat ayrıca bir diğer paylaşımında da, "Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi… #milasyanıyor" ifadelerini kullandı.

"ALEVLER TERMİK SANTRALİN DİBİNE GELDİ"

Tokat daha sonra "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…" notuyla Milas'taki son durumu paylaştı.
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