Samanyolu Haber/Gündem/Ali Babacan duyurdu; emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti/28 Haziran 2023 22:43
Ali Babacan duyurdu; emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partinin kurucuları arasında bulunan emekli Korgeneral Mehmet Şanver’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüm. Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver’i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.