Samanyolu Haber /Politika / Ali Babacan'dan '1915 olayları' mesajı /24 Nisan 2022 18:16

Ali Babacan'dan '1915 olayları' mesajı

1915 yılında Ermenilerle ilgili yaşanan olaylara değinen ve bu konuda sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yaşanan acıların faili biz değiliz. Birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum." ifadelerini kullandı.

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1915 yılında yaşanan olayların yıl dönümünde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

"Yaşanan acıların faili biz değiliz." diyen Babacan, "Birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Babacan'ın o mesajı:

Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz.

Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız.

Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.




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