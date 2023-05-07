"Ali Yeşildağ’ın iddiaları somut, ihale komisyonu hakkında derhal soruşturma açılmalı"

“CUMHURİYET SAVCILARININ HEMEN HAREKETE GEÇMİŞ OLMALARI GEREKİRDİ”





HUKUKİ DÜZENLEME ÖNERİLERİ





“ÖZEL BİR EKİBE GEREK YOK”





Eski Cumhuriyet Savcısı ve 26. Dönem CHP Milletvekili İlhan Cihaner, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın internetten yayımladığı “ihale” ve “rüşvet” iddialarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.KRT’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında kamuoyu gündemine düşen Ali Yeşildağ videosunu değerlendiren Cihaner özetle şunları söyledi:“Gündeme gelen iddialar sadece Cumhurbaşkanı ile ilgili değil. Cumhurbaşkanı ile ilgili zor bir soruşturma süreci var şu koşullarda gerçekçi değil. İşte 300 milletvekili teklifte bulunacak, 360 milletvekili ile komisyon kurulacak, komisyon raporu sonunda da 400 milletvekili Yüce Divan’a sevk edecek. Bu yol şu anda gerçekçi değil. Ama çok somut bir iddiadan bahsediliyor. Yer gösteriliyor, şahıs gösteriliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarının hemen harekete geçmiş olmaları gerekirdi. Çünkü devasa bir kamu zararına yol açan bir ihalede usulsüzlükten bahsediliyor. Ama muhtemeldir ki ve korkarım ki, diğer örneklerinde olduğu gibi bu ihbarı yapan yerine daha doğrusu ihbardaki iddialar yerine ihbarı yapanın peşine düşülecek. Yasaklama kararları çıkarılacak falan.Burada özellikle muhalefetin önümüzdeki dönem Türkiye’yi yönetmeye niyetlenen muhalefetin bu tarz iddialara dair bir hukuk oluşturmaları gerek. Çünkü anlaşılıyor ki, bu tarz geçiş dönemlerinde birçok benzer olay dile getirilecek. Bu dile getirilenlerin de güvence altına alınması lazım. Bu şu anlama geliyor, doğrudur Türk Ceza Kanunu’nda etkin pişmanlık diye bir mekanizma var, ama 2019 yılında AB bu tarz kamunun içindeki yolsuzluklara dair, bunları ihbar eden kişilere dair bir karar aldı, bu örnek alınabilir. Bu tarz ihbarcıların rahatlıkla içerde bildikleri hukuksuzlukları, usulsüzlükleri kamu otoritelerine soruşturacak birimlere iletmeleri için de mevcut hukuki mekanizma yeterli değil, bunun hayata geçirilmesi lazım.Hiç özel bir ekibe gerek yok. Yapılması gereken belli ki, Ceza Muhakemesi Kanunu da bunu emrediyor; Cumhuriyet Savcıları için bir çeşit Amentü diyebileceğimiz maddesi derki, Cumhuriyet Savcısı herhangi bir şekilde suç işlendiği izlenimini edinirse, derhal işin hakikatini araştırmak üzere harekete geçmek zorundadır, der. Bu konuda tüm kamu görevlileri de Cumhuriyet Savcılığından gelen taleplere uymak zorunda. Yapılacak iş hemen o ihalenin belgelerine el konulması, adı geçen kişilerin, örneğin Çelebi Holding ile ilgili somut bir şey var ve bunu doğrulayan video da yayınlandı, görüntü de var. Derhal bunun araştırılması lazım. Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir soruşturma yapılamaz ama burada ihale komisyonu var, talimatı yerine getirdiği söylenen kişiler var, bunların dokunulmazlığı yok, derhal harekete geçilebilir, soruşturulması gerekirdi. Ama henüz böyle bir şey yok. Benzer iddiaları daha önceden de hem Sedat Peker ve hem Muhammet Yakut, hatta popüler olduğu için bu isimleri veriyoruz birçok gazetecinin ortaya koyduğu inanılmaz yolsuzluk iddiaları var. Hiçbiriyle ilgili soruşturma yapılmadı aksine gazeteciler hakkında davalar açılıyor görüyoruz."