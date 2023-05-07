Samanyolu Haber /Dünya / Wagner, Bahmut'u Çeçen güçlerine teslim etmek istiyor /07 Mayıs 2023 15:07

Wagner, Bahmut'u Çeçen güçlerine teslim etmek istiyor

Rus ordusundan mühimmat gelmemesi durumunda Bahmut'u terk edeceğini açıklayan Wagner lideri Prigojin, mevzileri Çeçen güçlerine devretmek için Moskova'dan izin istedi

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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Bahmut şehrindeki mevzilerini gereken mühimmatın Rus ordusunca sağlamaması durumunda 10 Mayıs'ta terk edeceğini açıklayan Rus güvenlik şirketi Wagner, Kremlin'den mevzilerini Çeçen güçlerine teslim etmesine izin vermesini istedi.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner’in Bahmut’taki “çatışma potansiyelinin” 10 Mayıs itibarıyla sona ereceğini belirtti.

Bu nedenle Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov ile temasa geçtiğini aktaran Prigojin, Bahmut'ta Wagner’in pozisyonlarını almayı kabul ettiği için Kadirov’a teşekkür etti.

Prigojin'in basın ofisi tarafından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya gönderilen mektupta da, "Sizden 10 Mayıs gece yarısından önce Wagner grubunun Bahmut ve çevresindeki mevzilerinin Ahmat birliklerine devredilmesine ilişkin bir savaş emri çıkarmanızı rica ediyorum" denildi.

Prigojin konu hakkında dün verdiği ve Telegram'da yayınlanan röportajda da Rus ordusunun cephaneliklerinde yeteri kadar mühimmat olduğunu vurgulamış, “Halihazırdaki durum Wagner’in sonunu getiriyor. Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız.” demişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut kentinde Rusya'nın işgalinin ardından başlayan savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı ana noktaların biri durumunda. Rusya bir kaç kez kenti kontrol altına aldığını açıklasa da Ukrayna birliklerinin direnişi ve karşı saldırıları ile yaşanan çatışmalar şiddetli şekilde sürüyor.
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