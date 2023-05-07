Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal /07 Mayıs 2023 15:04

Kanada'da orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal

Kanada’nın batısında bulunan Alberta Eyaleti’nde yaşanan yüzden fazla orman yangını üzerine bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

SHABER3.COM

Kanada'nın Alberta Eyaleti'nde meydana gelen yüzden fazla orman yangını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Eyalet Hükümeti Başkanı Danielle Smith, düzenlenen bir kriz oturumu sonrasında yaptığı açıklamada bölgede olağanüstü hal kararı alındığını duyurdu.

Yangınlar üzerine 25 bin kişinin hızla bölgeden ayrıldığı açıklanırken, binlerce vatandaştan, tahliye edilmek için hazırlık yapmaları talep edildi. Sert rüzgarlar sebebiyle şu ana kadar bölgede 110 yangının meydana geldiği bildiriliyor.

Alberta Eyaleti Başbakanı Smith, "Bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve selametini korumak amacıyla olağanüstü hal ilan ettik" açıklamasında bulundu. Smith, olağanüstü hal ilan edilmesiyle hükümetin aşırı durumlara müdahale etmede daha fazla imkana ve yetkiye sahip olaçcağını da vurguladı. Bunlar arasında daha fazla kaynağın harekete geçirilmesi ve acil durum için ayrılan bütçeden maddi kaynaklar aktarılması da yer alıyor.   

Kurak geçen ilkbahar

Eyalet Başbakanı Smith, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında da bölgede ilkbahar aylarının kurak geçtiğini hatırlatmış, bu kadar ağacın olduğu kurak ortamda birkaç kıvılcımın korkunç yangınlara yol açabildiğinin altını çizmişti.

Smith’in verilerine göre şimdiye kadar bölgede 122 bin hektar ormanlık alan yandı. 20'den fazla yerleşim birimi de tehlikeli yangınlar nedeniyle tahliye edildi. Alberta Eyaleti'nin tamamında, komşu eyalet Saskatchewan'ın büyük bölümünde ve ülkenin kuzey batı bölgelerinde üst seviyede yangın tehlikesi  bulunduğu da açıklandı.
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