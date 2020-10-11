Aliyev: Ateşkesi olumlu buluyorum

Söz konusu görüşme esnasında üstünde anlaşılan açıklamanın, Ermeni güçlerin Karabağ'dan çekilmesi imasını içerdiğini söyleyen Aliyev, Bakü'nün nihai çözüm için görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduğunu kaydetti.





Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Rus RBK televizyonuna açıklamalarında, Karabağ'da geçici ateşkes kararının alındığı Moskova görüşmesine ilişkin, "Söz konusu görüşmeyi genel anlamda olumlu değerlendiriyorum, zira görüşmeden sonra yayımlanan açıklamada ateşkes rejiminin insani sebepler ile ilan edildiği, Ermenistan ile ciddi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor” dedi.





Aliyev, "Ayrıca görüşme formatının değişmeyeceği kaydedilmiş oldu. Bunun anlamı, görüşmelerin sadece Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılacağı” diye ekledi.





Karabağ sorununun siyasi yoldan çözüme kavuşturulmasını tercih edeceklerini kaydeden Azerbaycan lideri, "O nedenle Moskova’da yapılan görüşmede onlardan (Ermenistan) tam teslimiyet talep etmedik” ifadelerini kullandı.







Aliyev şöyle devam etti: "Dolayısıyla (Moskova’da) üstünde anlaşılan açıklama çerçevesinde somut tarihler konusunda ısrarcı olmadık. Ancak açıklamada tabii ki işgalci Ermeni güçlerin topraklarımızdan koordineli bir biçimde çıkması iması yer alıyor. Zira söz konusu açıklamada ciddi görüşmelere, yani temel prensiplere atıf yapılıyor.”





Ayrıca Aliyev, ülkesinin görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduğunu vurgusunu yaptı. Bunun yanında, Minsk Grubu'nun eş başkanları içinden Karabağ sorununa en çok etki edebilecek olanın, tarihi ve siyasi sebeplerle Rusya olduğunu da söyledi.





Ermenistan ile Azerbaycan arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olan Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Minsk Grubu'nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa.





Karabağ'da 27 Eylül'den beri son dönemde görülen en sert çatışmalar yaşanıyordu. Çatışmalara; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova'da yaptıkları on saatlik görüşmede ara verilmesi kararı alındı.





Dün yerel saat ile 12.00’de (TSİ 11.00) başlayan ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor. Ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.





Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrılarını yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.