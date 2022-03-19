Allah Olaylara Nasil Müdahale Eder?













Hamdullah Öztürk Dini Aktüel programındaki videosunda Allah'ın (CC) Lokal bir hadiseyi zaman zaman küresel bir boyuta nasıl taşıdığını örneklerle anlattı







Özelikle Kuranı Kerim'de 'Elif Lam Mim' ile başlayan Rum ve Ankebut sürelerine dikkat çeken Öztürk konu ile ilgili ayetlerden örnekler verdi





Müminler sadece “İman ettik” demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tâbi tutulmayacaklarını mı zannettiler? (Ankebut, 29/2.)



Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün, müminler de, Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. (Rum, 30/4.)







Bu, Allah'ın vâdidir. Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.(Rum 6)







Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.( Ankebut 69)







"İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır."(Necm, 53/39)







İlahiyatçı Yazar Hamdullah Öztürk You Tube kanalında son yayınladığı videoda 'Allah Olaylara nasıl müdahale eder?' sorusunu cevapladı