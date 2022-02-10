Samanyolu Haber /Gündem / Alman Anayasa Mahkemesi, Böhmermann'ın "Erdoğan" şiirine son noktayı koydu /10 Şubat 2022 14:18

Alman Anayasa Mahkemesi, Böhmermann'ın "Erdoğan" şiirine son noktayı koydu

Türkiye ile Almanya arasında 2016'da diplomatik krize yol açan "Erdoğan" şiiri ile ilgili son söz söylendi. Anayasa Mahkemesi, komedyen Böhmermann'ın başvurusunu "başarı şansı bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

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Alman komedyen Jan Böhmermann'ın 2016 yılında canlı yayında okuduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı şiir ile ilgili hukuk sürecinde son söz söylendi.

Daha önce çeşitli mahkemelerde görülen davalarda şiirin önemli bölümlerine yasak getirilmiş, son olarak Böhmermann'a temyiz yolunun kapatılması üzerine komedyen konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Alman Anayasa Mahkemesi, Böhmermann'ın başvurusunu "başarı şansı bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, kararında başka bir gerekçeye yer vermedi. Böylece Böhmermann açısından şiir ile ilgili hukuk yolları tükenmiş oldu.

24 dizeden 18'i yasaklanmıştı
Böhmermann'ın, 31 Mart 2016 tarihinde kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'teki "Neo Magazin Royale" programında okuduğu şiir, iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı. Erdoğan'a yönelik çocuk istismarı, hayvanlarla cinsel ilişki gibi çağrışımlar içeren ifadelerin yer aldığı şiir, Almanya'da hicvin sınırları ile ilgili yoğun tartışmalara neden olmuştu. Böhmermann şiiri, "izin verilen hicivle Almanya'da yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermeyi hedeflediği” şeklinde savunmuştu.

Erdoğan şiirin tümünün yasaklanması için yaptığı başvuruda başarılı olamamış, ancak 2017'de Hamburg Eyalet Mahkemesi şiirin 24 dizesinden 18'ine yasak getirmişti. 2018'de Eyalet Yüksek Mahkemesi de kararı onayarak temyiz yolunu kapatmıştı. Bunun üzerine Böhmermann temyiz yolunun kapatılmasına karşı Yargıtay'a itirazda bulunmuş, ancak 2018 Temmuz'unda açıklanan kararda buradan da sonuç alamamıştı.

Böhmermann, Anayasa ile güvence altına alınan sanat ve fikir özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle 2019 yılı Aralık ayında Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
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