Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomist Ash: 'Erdoğan seçimini kaybetmesi halinde iktidarı suhuletle devredecek' /10 Şubat 2022 14:14

Ünlü ekonomist Ash: 'Erdoğan seçimini kaybetmesi halinde iktidarı suhuletle devredecek'

Türkiye ekonomisine dair rapor ve analizleri ile yatırımcıların dikkat kesildiği isimlerden biri olan Timothy Ash her açıdan çok tartışılacak bir iddiada bulundu. Ash, AKP'li bir yetkilinin kendisine teminat verdiğini, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde problemsiz bir şekilde iktidarı devredeceğini ileri sürdü.

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Merkezi İngiltere’nin başşehri Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Londra’da “sıcak para” lobisi ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye methiye sıralamakla kalmadı. Ünlü ekonomist Ash, şahsi Twitter hesabında çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Ash, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) önemli bir ismin kendisine “AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi hâlinde iktidarı suhuletle halefine devredeceğine” dair teminat verdiğini iddia etti.

Ash şu ifadeleri kullandı. “Bu hafta bir AKP yetkilisi bana, Erdoğan/AKP’nin yaklaşan seçimi kaybetmesi hâlinde iktidardan vazgeçeceklerine ve sorunsuz bir geçiş sağlayacağına dair teminat verdi.”



Ash’in bazı takipçileri söz konusu iddiayı vahim bulurken, “Erdoğan adına size kim, ne için bu teminatı verdi?” sorusunu yöneltti.
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