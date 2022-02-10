Samanyolu Haber /Gündem / Halil Falyalı suikastının kilit ismi Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltında /10 Şubat 2022 14:25

Halil Falyalı suikastının kilit ismi Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltında

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

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Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi  gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

PEKER'İN İDDİALARI
Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı hakkında önemli iddialarda bulunmuştu. Sedat Peker, KKTC'li iş insanı Halil Falyalı'yı, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. 


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