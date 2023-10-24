Samanyolu Haber /Dünya / Alman Bakan Habeck Türkiye'ye gidiyor /24 Ekim 2023 19:58

Alman Bakan Habeck Türkiye'ye gidiyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in beraberindeki heyetle birlikte yarın Türkiye'ye gideceği bildirildi. Üç günlük ziyaretin odağında ekonomi ve enerjinin yer alması bekleniyor.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck yarın üç günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gidecek. Habeck'e Alman iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir heyet eşlik edecek.

Aynı zamanda başakan yardımcısı da olan Yeşiller partili Habeck'in Türkiye'de çeşitli bakanların yanı sıra sivil toplum temsilcileri ile görüşmelerde bulunması bekleniyor. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, görüşmelerin odak noktasında ekonomi ve enerji yer alacak.

Habeck'in ziyaret sırasında, Ankara'daiki ülke arasındaki Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) toplantıları ile Enerji Forumu'na da katılması bekleniyor.

Habeck'in Cuma günü Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 28 Mayıs'taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş ve kendisini Almanya'ya davet etmişti. Erdoğan'ın da Kasım ayında Almanya'ya ziyaret düzenlemesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Bakan Habeck Türkiye'ye gidiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:55