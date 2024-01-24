Samanyolu Haber /Dünya / Alman bakana Eritre'den şok: Uçağı 1 buçuk saat havada tur attı /24 Ocak 2024 18:20

Alman bakana Eritre'den şok: Uçağı 1 buçuk saat havada tur attı

Doğu Afrika ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Cibuti'ye doğru hareket eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un uçağı Eritre'den uçuş izni alamayınca Suudi Arabistan'a indi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetini taşıyan uçak, Doğu Afrika ülkesi Eritre'den hava sahasını kullanma izni alamadığı için Suudi Arabistan'a indi

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, başkent Berlin'den Cibuti'ye hareket eden Yeşiller Partili siyasetçiyi taşıyan uçağın, Eritre hava sahasını kullanım izni alamayınca güzergahını değiştirerek Suudi Arabistan'ın Cidde kentine indiği ifade edildi. Uçağın kaptan pilotu, "Tüm çabalarımıza rağmen Eritre'den uçuş izni alamadık" ifadelerini kullandı.

UÇAK, BİR BUÇUK SAAT KIZILDENİZ ÜZERİNDE TUR ATTI
Berlin'den yerel saatle 07.00 sıralarında hareket eden Baerbock'un 'Airbus 321' tipi uçağı, 7 saatlik bir uçuşun ardından Cibuti'ye varmayı planlıyordu. Baerbock'un Cibuti'de diplomatik temaslarda bulunmak üzere ülkeye gitmek istediği, Eritre Dışişleri Bakanlığı'nda elektrik kesintisi olduğu için gerekli uçuş izninin alınamadığı belirtildi.

Uçuş esnasında izin geleceği beklentisiyle uçağın bir buçuk saat boyunca Kızıldeniz üzerinde tur attığı bilgisi de paylaşılırken, hava sahası kullanım izninin kalkıştan önce yapıldığı ancak izin gelmemesine rağmen uçuş sırasında gelebileceği beklentisiyle hareket edildiği kaydedildi. Baerbock'un yakıt ikmalinden sonra seyahatine devam edip etmeyeceği ya da Berlin'e dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Cibuti, Sudan ve Kenya'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.
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