Gazetecinin çilesi: Ölesiye dayak yedi üzerine bir de hapis cezası aldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 17 Haziran 2023 tarihinde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin aynı zamanda akrabaları olan polis koruması Engin Kaplan ve boksör koruması Yücel Baysalı’nin saldırısına uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında saldırıdan sonra saldırganlardan Yücel Baysalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.







Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hakaret' iddiasıyla hazırlanan iddianame Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, mahkeme davanın CMK 251. Madde kapsamında kaldığı için 'basit yargılama usulü' ile yapılmasına karar vermişti.





Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 'basit yargılama usulü' ile görülen davada gazeteci Aygül’e 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. 'Hakaret' suçundan ceza veren mahkeme cezanın TCK’nın 58. Maddesinde öngörülen tekerrür hükümlerine göre çektirilmesine karar verdi.





Aygül daha önce yaptığı haberlerden dolayı aldığı cezalar sebebiyle yeni aldığı cezalarda tekerrür hükümleri uygulanacağı için cezasının tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek. Kararda 'sanığın suçlu kişiliği' göz önünde bulundurulduğu için para cezası gibi seçenek yaptırımlara çevrilmediğinin vurgulanması dikkat çekiyor.





SALDIRI DAVASI 25 OCAK’TA

Öte yandan gazeteci Sinan Aygül’e saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin polisi memuru olan koruması Engin Kaplan ve boksör olan koruması Yücel Baysalı’nın 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuksuz yargılandıkları davanın ikinci duruşması 25 Ocak Perşembe günü saat 15:00’da Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

