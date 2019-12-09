Samanyolu Haber /Dünya / Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı /09 Aralık 2019 10:32

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Almanya'nın orta kesimlerindeki Thuringa bölgesinde bulunan Eisenach Belediyesi Başkanı Katja Wolf, aşırı sağcı parti NPD üyesi Patrick Wieschke ile el sıkışmadığı için dava edildi.

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Belediye Başkanı Katja Wolf, Neo Nazi faaliyetlerinden ötürü daha önce suçlu bulunması nedeniyle Patrick Wieschke ile el sıkışmayı reddetti.

Belediye başkanını mahkemeye veren Wieschke, tazminat ya da görevden alma yerine Wolf'un kendisiyle el sıkışmaya zorlanması talebinde bulunuyor.
Belediye Başkanı Katja Wolf

Alman basınına konuşan Belediye başkanı Wolf, aşırı sağcı, ırkçı ve anayasal düzene karşı olan birisiyle fiziksel temas kurmak istemediğini söyledi.

Belediye Başkanı Wolf'un aşırı sağcı siyasetçi ile el sıkışmayı reddettiğini gösteren video Almanya'da gündem oldu.

Euronews'in aktardığına göre geçmişte şiddet olaylarına bulaşan Wieschke, Türklere yönelik ırkçı söylemleriyle biliniyor. Wieschke, 2000 yılında Eisenach bölgesinde bir Türk dönercisine patlayıcı ile saldırmıştı.Bölgesinde etkili bir isim olan Wieschke, mayıs ayında yapılan seçimlerde 5 bine yakın oy ile (belediye seçimlerinde toplam oyların yüzde 10'u) seçilmişti.
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