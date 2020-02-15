Samanyolu Haber /Ekonomi / Paralar da karantina altında! /15 Şubat 2020 22:30

Paralar da karantina altında!

Çin Merkez Bankası, Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldı.

SHABER3.COM

Çin'de 12 Aralık 2019'da başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 1.500'den fazla kişi hayatını kaybetti. 

Salgın sebebiyle 100 milyonlarca kişinin ikamet ettiği şehirleri karantinaya alan Çin hükümeti şimdi de "banknot" olarak bilinen kâğıt paraları da karantinaya aldı. 

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberine göre, banknotlar dezenfekte edildikten sonra 7-14 gün arasında kasalarda tutulacak. 

KARANTİNA SÜRESİ HER BÖLGE İÇİN FARKLI OLACAK

Çin Merkezi Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetine göre düzenleme yapılacağını açıkladı.

Müşahede süresi dolduktan sonra banknotlar tekrar tedavüle girecek. Çin'de bölgeler arasın nakit para akışı da askıya alındı.

1.500'den fazla kişinin ölümüne yol açan Covid-19'u kapmaktan korkan Çinliler, banknot ve bozuk para gibi halk arasında dolaşan, virüsü bulaştırıcı özelliğe sahip nesneler kullanmaktan çekiniyor.

Çin yeni yılı tatilinden önce merkez bankası, virüsün çıkış noktası olan Hubei eyaletinde acil durum için 4 milyar yuan değerinde para basmıştı.
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