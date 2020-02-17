Ekonomi büyük risk altında!

12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde başlayan yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 2 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Salgın başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin ekonomilerini sarsıyor.





Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bugünkü açıklamasında Çin'de talebin düştüğüne işaret ederek, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgınının Almanya ekonomisi için risk oluşturduğunu kaydetti.







ALMANYA'NIN İHRACATI DÜŞEBİLİR!





Alman Haber Ajansı'nın (DPA) çıkan habere göre, Bundesbank uzmanları, şubat ayı raporunda, "Çin'de toplam talepte meydana gelen geçici bir düşüş, Almanya'nın ihracat faaliyetini düşürebilir." dedi.





Almanya Merkez Bankası'na göre Koronavirüs ekonomileri tahmin edilenden fazla etkileyebilir.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin, Almanya'da üretilen mallar için temel bir piyasa. Aynı zamanda, Çin, diğer ülkelerde daha da işlenecek diğer bazı ürünleri de imal ediyor.





Raporda, Koronavirüs'ter dolayı başlatılan güvenlik önlemlerinin bazı küresel değer zincirlerini etkileyebileceği ve bunun da Almanya'da bireysel sektörlerde arz darlığına sebep olabileceği ikazında bulunuldu.





EKONOMİK DURGUNLUK KALICI HÂLE GELEBİLİR Mİ?





2019 yılının zayıf bir tonda sonlanmasının ardından, Bundesbank Almanya'da bu yılın ilk çeyreğinde radikal ekonomik değişiklikler beklemiyor.





Almanya ekonomisi yıllar süren büyümesinin ardından 2019'da, kısmen ülkenin ihracata dayalı sanayi sektörünü etkileyen uluslararası ticaret anlaşmazlıkların etkisi ile durgun bir dönem geçirdi.