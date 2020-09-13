Samanyolu Haber /Gündem / Alman devlet televizyonunda Ülkücü raporu: ‘İç istihbaratın takibindeler; Türkiye’ye biat var’ /13 Eylül 2020 15:31

Alman devlet televizyonunda Ülkücü raporu: ‘İç istihbaratın takibindeler; Türkiye’ye biat var’

Alman Ordusu’ndaki dört asker hakkında Ülkücü Hareket’e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyuran Alman kamu televizyonu ARD, Ülkücü raporu hazırladı.

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ARD’deki raporu gündeme getiren gazeteci Oktay Yaman, ayrıntıları paylaştı. Raporda şu ifadeler dikkat çekti:
 
“En fazla TR vatandaşının yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (NRW) yerel siyasete sızdılar. Şiddet yanlıları, faşistler, konuşan genç: “Önderimiz emretsin gerekirse ölmeye hazırız. Duisburg şehri merkezleri, TR’dekilere biat var.”



Ülkücü’lerin Almanya İç İstihbaratı’nın takibinde olduğunun belirtildiği programda bazı bilgiler paylaşıldı:

“Seçimlerde sol adaylar endişeli. Duisburg’ta eğitim inisiyatifine sızan Ferit Şentürk, içeriye adam doldurup adayı engelledi.  Şentürk: “Ülkücüyüm.” ifadelerini kullandı. Merkel partisi CDU adayı Şevket Avcı’nın TR bağlantıları var. Hıristiyan Demokrat aday Avcı, geçmiş yıllarda bağlantılarını kabul etmişti, bu haber TV’de yayınlanınca reddetti, avukatı açıklama yapmak zorunda kaldı: “Ülkücülerle ilişkileri yok, her yere gidiyor.”

‘Ülkücülerle ilişkili olanlar CDU Partisinden atılacak’
“Ancak Duisburg Ülkü Ocağı binası Avcı’nın çıktı. Avcı uyum sorumlusuydu. Haber sonrası Hıristiyan Demokratların kafası karışık. Olay saklanmak istendi, engellenemedi. Eyaletin Başbakanı Armin Laschet, Merkel sonrası başbakan adayı. Net konuştu: “Ülkücülerle ilişkili olanlar CDU Partisinden atılacak.”
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